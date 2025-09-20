Шнуров раскрыл глаза жалующимся на жизнь артистам: вот кому по-настоящему тяжело

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров высказал своё недовольство по поводу артистов, которые жалуются на сложные условия работы. В интервью ТАСС он отметил, что такие жалобы вызывают у него раздражение, особенно когда речь идёт о сравнении с настоящими трудностями, например, с работой шахтёров.

Фото: commons.wikimedia.org by Honza Groh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сергей Шнуров

Недавно музыкант участвовал в проекте "Высоцкий. Высота", где ему пришлось несколько часов провести в костюме для захвата движений. Несмотря на это, он считает, что физические нагрузки, с которыми сталкиваются актёры, не идут ни в какое сравнение с тем, что испытывают люди, выбравшие куда более тяжёлую профессию.

"Когда артисты начинают говорить, что им тяжело, меня это дико злит, потому что тяжело работать в шахте в Норильске. Вот это тяжело. А в костюме два часа постоять, ну что это?" — заявил Шнуров.

Исполнитель также прокомментировал опасения своих коллег по поводу угрозы, которую может представлять искусственный интеллект. Он уверен, что, несмотря на активное внедрение технологий в музыку и кино, они не смогут заменить настоящие таланты и креативность людей.