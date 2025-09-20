Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беременная Регина Тодоренко пережила кошмар: вот что показало срочное КТГ
Вы тренируете плечи неправильно: 5 ошибок, которые мешают росту и перегружают суставы
Бизнес-зал как дом родной: работник аэропорта получил доступ, но перешёл черту
Шнуров раскрыл глаза жалующимся на жизнь артистам: вот кому по-настоящему тяжело
Сфинкс рушит школьные учебники: египетская версия оказалась не единственной — пустыня хранит тайны
Обычная дорога в Воронеж превращается в сказку: эти 7 мест на трассе М4 нельзя пропустить
Скрытый козырь ухода: движение щёткой превращает крем в суперсредство, но мало кто о нём знает
Плов в казане уже не удивляет: попробуйте приготовить его в тыкве — гости забудут про всё остальное
Дом под осадой хвостов: маленький трюк ломает даже самые хитрые крысиные планы

Не выношу, когда поют: Шнуров назвал причину своих разводов

Шоу-бизнес

Сергей Шнуров в интервью для "Юмор FM" с присущим ему юмором заявил, что его профессиональная неприязнь к женскому пению стала причиной нескольких разводов.

Сергей Шнуров
Фото: commons.wikimedia.org by Honza Groh (Jagro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Шнуров

Лидер группы "Ленинград" объяснил, как творческая деятельность повлияла на личные отношения.

"Это моя профессиональная деформация — я не выношу, когда при мне поют женщины. Вот и пришлось несколько раз развестись", — иронично отметил музыкант в программе "Шутки Шоу".

Шнуров также рассказал о регулярно повторяющейся курьёзной ситуации с поклонницами. К нему часто подходят незнакомые девушки с вопросом о том, помнит ли он их. Артист признался, что такие моменты заставляют его нервничать.

Ведущие предложили музыканту пройти тест на знание современного молодёжного сленга. Реакция Шнурова была ожидаемо ироничной и вызвала смех в студии. 

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник, общественный деятель, актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Домашние животные
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Скрытый козырь ухода: движение щёткой превращает крем в суперсредство, но мало кто о нём знает
Дом под осадой хвостов: маленький трюк ломает даже самые хитрые крысиные планы
Коса до пояса — не приговор: секреты ухода меняют утомительную рутину на роскошь и лёгкость
Цена рухнула на 90%: завод Бенат в Тюмени ищет нового хозяина
Кожа без панциря: макияж будущего дышит вместе с лицом и отменяет тональный крем
Агутин жёстко прошёлся по музыке Вали Карнавал: что его так возмутило
Домашний кекс с инжиром и шоколадом: десерт, достойный самого уютного вечера
Стыдные шрамы на плитке: копеечный состав возвращает белизну быстрее магазинных средств
Как Бритни Спирс чуть не попала в Стражи Галактики: режиссёр фильма рассказал о странном совете
Внезапный поворот: Aurus Senat готовится к долгожданному старту производства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.