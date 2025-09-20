Не выношу, когда поют: Шнуров назвал причину своих разводов

Сергей Шнуров в интервью для "Юмор FM" с присущим ему юмором заявил, что его профессиональная неприязнь к женскому пению стала причиной нескольких разводов.
Лидер группы "Ленинград" объяснил, как творческая деятельность повлияла на личные отношения.
"Это моя профессиональная деформация — я не выношу, когда при мне поют женщины. Вот и пришлось несколько раз развестись", — иронично отметил музыкант в программе "Шутки Шоу".
Шнуров также рассказал о регулярно повторяющейся курьёзной ситуации с поклонницами. К нему часто подходят незнакомые девушки с вопросом о том, помнит ли он их. Артист признался, что такие моменты заставляют его нервничать.
Ведущие предложили музыканту пройти тест на знание современного молодёжного сленга. Реакция Шнурова была ожидаемо ироничной и вызвала смех в студии.
Уточнения
Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник, общественный деятель, актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.
