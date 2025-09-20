Агутин жёстко прошёлся по музыке Вали Карнавал: что его так возмутило

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Леонид Агутин стал героем нового эпизода шоу Aleko In My Bag. В рамках программы музыканту предложили оценить композиции современных исполнителей, включая трек "Кофеин" Вали Карнавал.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

Реакция артиста оказалась резкой и неоднозначной. Агутин выразил удивление популярностью вторичного материала на фоне доступности мировой музыки.

"Есть интернет, и у людей есть возможности слушать всё, что угодно. Что меня поразило, мы всё равно продолжаем слушать вот это наше вторичное говнецо", — заявил музыкант.

По его мнению, представленная работа не содержит новых творческих решений. Агутин отметил полную вторичность услышанного звучания.

Он указал на многократное использование аналогичных приёмов и синтезаторных партий в зарубежных хитах. Музыкант заключил, что современным авторам остаётся лишь повторять ранее созданные жанры.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений. 

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
