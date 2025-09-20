Внезапный поворот: Леон Кемстач рассказал о своих отношениях после роли в Слово пацана

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Леон Кемстач заявил об отсутствии отношений в своей жизни.

Фото: Telegram by Telegram-канал Леона Кемстача, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леон Кемстач

Молодой человек признал, что испытывает желание влюбиться, но не ведёт активных поисков. Кемстач уверен, что настоящие чувства возникают непредсказуемо.

"На данный момент моё сердце свободно. Я очень хочу любви, но это происходит спонтанно. Когда пытаешься её найти, она никогда не находится", — цитируют артиста "Страсти".

Основными же приоритетами для него сейчас являются профессиональная деятельность и учёба. Актёр чётко осознаёт, что серьёзные отношения требуют ресурсов, которых у него пока нет.

Он сконцентрирован на построении карьеры и стабильной учёбе в университете. При этом Кемстач оставляет возможность для перемен, отметив, что его сердце всегда открыто для искренних чувств.

Уточнения

Лео́н Ильи́ч Ке́мстач (род. 1 августа 2008, Санкт-Петербург) — российский актёр кино и телевидения, певец.

