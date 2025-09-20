Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завод Бенат в Тюмени: распродажа активов — кто станет новым владельцем
Кожа без панциря: макияж будущего дышит вместе с лицом и отменяет тональный крем
Агутин жёстко прошёлся по музыке Вали Карнавал: что его так возмутило
Домашний кекс с инжиром и шоколадом: десерт, достойный самого уютного вечера
Внезапный поворот: Aurus Senat готовится к долгожданному старту производства
98% свежести – это не шутка! Почему новый фильм Леонардо ДиКаприо вызвал фурор
Мать не узнала дочь: откровение Яны Чуриковой о болезни на MTV
Финансовый мост дружбы Башкирии и Белоруссии крепнет: что стоит за этим успехом
Европа отворачивается от США: что остановило поток туристов

Внезапный поворот: Леон Кемстач рассказал о своих отношениях после роли в Слово пацана

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Леон Кемстач заявил об отсутствии отношений в своей жизни. 

Леон Кемстач
Фото: Telegram by Telegram-канал Леона Кемстача, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Леон Кемстач

Молодой человек признал, что испытывает желание влюбиться, но не ведёт активных поисков. Кемстач уверен, что настоящие чувства возникают непредсказуемо.

"На данный момент моё сердце свободно. Я очень хочу любви, но это происходит спонтанно. Когда пытаешься её найти, она никогда не находится", — цитируют артиста "Страсти".

Основными же приоритетами для него сейчас являются профессиональная деятельность и учёба. Актёр чётко осознаёт, что серьёзные отношения требуют ресурсов, которых у него пока нет.

Он сконцентрирован на построении карьеры и стабильной учёбе в университете. При этом Кемстач оставляет возможность для перемен, отметив, что его сердце всегда открыто для искренних чувств.

Уточнения

Лео́н Ильи́ч Ке́мстач (род. 1 августа 2008, Санкт-Петербург) — российский актёр кино и телевидения, певец. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Потеря такого камня — настоящая катастрофа: зачем выдра годами носит его под мышкой
Домашние животные
Потеря такого камня — настоящая катастрофа: зачем выдра годами носит его под мышкой
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Домашние животные
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Кожа без панциря: макияж будущего дышит вместе с лицом и отменяет тональный крем
Агутин жёстко прошёлся по музыке Вали Карнавал: что его так возмутило
Домашний кекс с инжиром и шоколадом: десерт, достойный самого уютного вечера
Внезапный поворот: Aurus Senat готовится к долгожданному старту производства
Внезапный поворот: Леон Кемстач рассказал о своих отношениях после роли в Слово пацана
98% свежести – это не шутка! Почему новый фильм Леонардо ДиКаприо вызвал фурор
Мать не узнала дочь: откровение Яны Чуриковой о болезни на MTV
Финансовый мост дружбы Башкирии и Белоруссии крепнет: что стоит за этим успехом
Европа отворачивается от США: что остановило поток туристов
Автопром России меняет курс: ГАЗ и КамАЗ готовят филиппинский рывок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.