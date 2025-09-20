Мать не узнала дочь: откровение Яны Чуриковой о болезни на MTV

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о периоде борьбы с расстройством пищевого поведения в начале карьеры на канале MTV. По её словам, это привело к развитию анорексии и булимии.
Здоровье журналистки серьёзно пошатнулось, что вызвало резкую потерю веса. Однажды её не узнала собственная мать при встрече в метро. Женщина прошла мимо дочери, не обратив на неё внимания.
"Она смотрит на меня, начинает плакать. Я была экстремально худа. Эти впалые щёки и торчащие тазобедренные кости — это была не та дочь, которую она видела всю жизнь", — привела Чурикова воспоминания матери в своём блоге.
Эта эмоциональная реакция стала ключевым моментом для телеведущей. Именно после данного инцидента Яна Чурикова осознала серьёзность проблемы и начала путь к восстановлению здоровья.
Уточнения
Я́на Алексе́евна Чу́рикова (род. 6 ноября 1978, Москва) — российская телеведущая, журналистка, общественный деятель, телепродюсер, сценаристка, главный редактор и актриса.
