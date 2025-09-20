Мать не узнала дочь: откровение Яны Чуриковой о болезни на MTV

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о периоде борьбы с расстройством пищевого поведения в начале карьеры на канале MTV. По её словам, это привело к развитию анорексии и булимии.

Яна Чурикова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Яна Чурикова

Здоровье журналистки серьёзно пошатнулось, что вызвало резкую потерю веса. Однажды её не узнала собственная мать при встрече в метро. Женщина прошла мимо дочери, не обратив на неё внимания.

"Она смотрит на меня, начинает плакать. Я была экстремально худа. Эти впалые щёки и торчащие тазобедренные кости — это была не та дочь, которую она видела всю жизнь", — привела Чурикова воспоминания матери в своём блоге.

Эта эмоциональная реакция стала ключевым моментом для телеведущей. Именно после данного инцидента Яна Чурикова осознала серьёзность проблемы и начала путь к восстановлению здоровья. 

Уточнения

Я́на Алексе́евна Чу́рикова (род. 6 ноября 1978, Москва) — российская телеведущая, журналистка, общественный деятель, телепродюсер, сценаристка, главный редактор и актриса. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
