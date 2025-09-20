Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Литий и полет: почему электрическая зубная щетка вызывает столько вопросов в аэропорту
Швейцарские учёные перевернули представление об океане: нашли секрет, который скрывался миллиарды лет
Силовые тренировки после 40: не просто фитнес, а медицинская страховка для долголетия
Энергия утекает, как вода сквозь пальцы — но слышат этот сигнал организма только внимательные
Маленькое существо обмануло смерть: медуза, которая умеет возвращать время вспять
Змея-мутант из Австралии: новая находка может лишить прежних чемпионов звания самых ядовитых
Цифровая торговля в Ханчжоу: Wildberries готовится покорить китайский рынок
Цена выше золота: какие советские авто превращали владельцев в богов эпохи
За гранью жизни: как нейрохимия создаёт миры внутри мозга в критическом состоянии

Опасная игра: почему Алсу серьезно увлеклась стрельбой и чем это может закончиться

1:02
Шоу-бизнес

Певица Алсу похвасталась своими достижениями в освоении довольно неженского хобби.

Певица Алсу
Фото: Инстаграм певицы Алсу by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Алсу

Алсу ярко накрасила губы, объяснив, что делает себе боевой раскрас неслучайно. Артистка пообещала себе как можно чаще увлекаться новыми видами деятельности.

Исполнительница хита "Зимний сон" предстала в тире с огнестрельным оружием в руках. Звезда достигла заметных успехов в деле стрельбы. Она играючи поразила стоящие перед ней мишени.

Особенно публику впечатлил внешний вид "опасной Амазонки". Певица нарядилась в кожаную куртку.

"Даже не знаю, как это прокомментировать", — написала Алсу под кадрами.

Артистка рассказывала, что зимой она осваивала биатлон, поэтому её увлечения стрельбой не кажутся слишком неожиданными.

Ранее Алсу показала 19-летнюю дочь в день рождения наследницы и растрогала публику.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Последние материалы
Литий и полет: почему электрическая зубная щетка вызывает столько вопросов в аэропорту
Швейцарские учёные перевернули представление об океане: нашли секрет, который скрывался миллиарды лет
Силовые тренировки после 40: не просто фитнес, а медицинская страховка для долголетия
Энергия утекает, как вода сквозь пальцы — но слышат этот сигнал организма только внимательные
Маленькое существо обмануло смерть: медуза, которая умеет возвращать время вспять
Змея-мутант из Австралии: новая находка может лишить прежних чемпионов звания самых ядовитых
Цифровая торговля в Ханчжоу: Wildberries готовится покорить китайский рынок
Цена выше золота: какие советские авто превращали владельцев в богов эпохи
За гранью жизни: как нейрохимия создаёт миры внутри мозга в критическом состоянии
Кастрюля на плите как ароматизатор: этот натуральный отвар работает не хуже диффузора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.