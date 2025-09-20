Опасная игра: почему Алсу серьезно увлеклась стрельбой и чем это может закончиться

Певица Алсу похвасталась своими достижениями в освоении довольно неженского хобби.
Алсу ярко накрасила губы, объяснив, что делает себе боевой раскрас неслучайно. Артистка пообещала себе как можно чаще увлекаться новыми видами деятельности.
Исполнительница хита "Зимний сон" предстала в тире с огнестрельным оружием в руках. Звезда достигла заметных успехов в деле стрельбы. Она играючи поразила стоящие перед ней мишени.
Особенно публику впечатлил внешний вид "опасной Амазонки". Певица нарядилась в кожаную куртку.
"Даже не знаю, как это прокомментировать", — написала Алсу под кадрами.
Артистка рассказывала, что зимой она осваивала биатлон, поэтому её увлечения стрельбой не кажутся слишком неожиданными.
Ранее Алсу показала 19-летнюю дочь в день рождения наследницы и растрогала публику.
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.