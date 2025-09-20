Опасная игра: почему Алсу серьезно увлеклась стрельбой и чем это может закончиться

Шоу-бизнес

Певица Алсу похвасталась своими достижениями в освоении довольно неженского хобби.

Фото: Инстаграм певицы Алсу by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Алсу

Алсу ярко накрасила губы, объяснив, что делает себе боевой раскрас неслучайно. Артистка пообещала себе как можно чаще увлекаться новыми видами деятельности.

Исполнительница хита "Зимний сон" предстала в тире с огнестрельным оружием в руках. Звезда достигла заметных успехов в деле стрельбы. Она играючи поразила стоящие перед ней мишени.

Особенно публику впечатлил внешний вид "опасной Амазонки". Певица нарядилась в кожаную куртку.

"Даже не знаю, как это прокомментировать", — написала Алсу под кадрами.

Артистка рассказывала, что зимой она осваивала биатлон, поэтому её увлечения стрельбой не кажутся слишком неожиданными.

