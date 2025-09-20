Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шоколадная дипломатия: Россия налаживает экспорт с Ганой и Албанией
Илья Соболев раскрыл тёмную сторону стендапа: причина, по которой комики вынуждены подрабатывать
Йогатерапия против депрессии — эти 5 упражнений могут исправить ситуацию
Каждый метр на счету: 18 способов заменить двери и выиграть пространство
Интервидение как зеркало многополярности: западные СМИ о скрытом смысле конкурса
Франция на грани: какие достопримечательности закроются из-за протестов
Удивительная правда о коже: она помнит все ваши ошибки и не прощает их
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Патриотизм в Польше: почему польская теледива готова бежать при первых же признаках войны

Биполярное расстройство или гениальная реклама: как Моргенштерн шокирует публику

1:01
Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн* наглядно показал, как выглядит его биполярное расстройство.

Рэпер Моргенштерн
Фото: Инстаграм рэпера Моргенштерна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рэпер Моргенштерн

Моргенштерн* записал видео в социальных сетях. Он предстал в двух образах — смиренном и необузданном.

Одна сторона личности рэпера нецензурно выражалась и делала неприличные жесты. Другая благоразумная взирала на это всё с осуждением.

"Во всём виновата моя бывшая жена!" — кричал неукротимый музыкант

Так артист анонсировал свои гастроли по Европе, которые он запланировал после пятилетнего перерыва.

"Пожелайте мне терпения и удачи", — гласит подпись к хулиганскому видео.

Маркетинговые приёмы рэпера оценила Ксения Собчак.

"Это просто офигенная реклама", — написала журналистка, выразившись нецензурно.

Эпатажный артист ранее отмечал, что не успел ещё поплакать о США, въезд куда ему был запрещён.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Туризм
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Авто
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Шоу-бизнес
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Популярное
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао

Этот саркофаг может представлять собой последнее пристанище принца Гао.

Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Последние материалы
Кошачьи глаза говорят больше слов: расшифровка медленных морганий
Эпоха юаня: как российская нефть прощается с долларом и евро
Зачем люди делают тату? Ученые нашли шокирующую причину
Кубики против лени: дома можно прокачать тело так, что тренер станет лишним
Не трогай жука, иначе сядешь: страшные законы Шри-Ланки, о которых нужно знать
Рок-звезда, которая делает, как хочет: Екатерина Варнава оценила скандальное интервью Пугачёвой
Мебель вместо кирпича: приём зонирования, который меняет всё — от атмосферы до цены квартиры
Кето-диета: как гормоны разрушают планы на похудение у мужчин и спасают женщин
Улыбка с изюминкой: как китайская молодежь украшает зубы татуировками на коронках
Три растения превращают участок в крепость: мыши обходят их стороной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.