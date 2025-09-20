Биполярное расстройство или гениальная реклама: как Моргенштерн шокирует публику

Рэпер Моргенштерн* наглядно показал, как выглядит его биполярное расстройство.
Моргенштерн* записал видео в социальных сетях. Он предстал в двух образах — смиренном и необузданном.
Одна сторона личности рэпера нецензурно выражалась и делала неприличные жесты. Другая благоразумная взирала на это всё с осуждением.
"Во всём виновата моя бывшая жена!" — кричал неукротимый музыкант
Так артист анонсировал свои гастроли по Европе, которые он запланировал после пятилетнего перерыва.
"Пожелайте мне терпения и удачи", — гласит подпись к хулиганскому видео.
Маркетинговые приёмы рэпера оценила Ксения Собчак.
"Это просто офигенная реклама", — написала журналистка, выразившись нецензурно.
Эпатажный артист ранее отмечал, что не успел ещё поплакать о США, въезд куда ему был запрещён.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
