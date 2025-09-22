Валерия говорит по-французски: певица рассказала, как освоила язык любви

Певица Валерия похвасталась, что ей удалось выучить французский язык.
Знаменитость записала видео в социальных сетях, из которого стало понятно, что она прекрасно говорит по-французски. Собеседница звезды попросила её поделиться своими секретами для успешного освоения "языка любви".
"Чтобы выучить язык, надо его полюбить сначала, потому что без любви невозможно добиться хорошего результата", — выразила своё мнение певица.
Она призвала следовать жёсткой дисциплине, то есть регулярно заниматься. Отметила артистка и то, что постоянно анализирует полученную информацию.
"Всё, что нужно запомнить, я пропускаю это через голову. Нужно тренировать свою память, потому что запоминать слова тоже аналитический подход помогает. Я часто докапываюсь до происхождения слов", — рассказала о своём опыте Валерия.
Ранее продюсер и муж артистки Иосиф Пригожин объяснил, какие песни считает главными в её творчестве.
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.