От любви до расставания: как закончился роман Тима Бёртона и Моники Беллуччи

Голливудский режиссёр Тим Бёртон и итальянская актриса Моника Беллуччи объявили о прекращении отношений. В совместном заявлении для агентства France-Presse пара подтвердила расставание, подчеркнув взаимное уважение и заботу.
Роман Бёртона и Беллуччи стал публичным достоянием в 2023 году. Их творческое сотрудничество развивалось параллельно личным отношениям — Беллуччи получила роль в сиквеле культового фильма ужасов "Битлджус", где сыграла злобное существо Делорес.
Для обоих это не первый значимый разрыв в личной жизни. Беллуччи ранее состояла в 14-летнем браке с французским актёром Венсаном Касселем, от которого имеет двоих детей. Бёртон до встречи с итальянской актрисой находился в длительных отношениях с Хеленой Бонем Картер, также воспитывая двоих общих детей.
Пара известна сдержанностью в освещении личной жизни. Официальное заявление о расставании стало исключением из этого правила, что подчёркивает значимость их отношений для медиапространства.
Уточнения
Мо́ника А́нна Мари́я Беллу́ччи (итал. Monica Anna Maria Bellucci; род. 30 сентября 1964, Читта-ди-Кастелло, Умбрия, Италия) — итальянская актриса кино и телевидения, актриса озвучивания и фотомодель.
Ти́моти (Тим) Уо́лтер Бёртон (в русскоязычных источниках также иногда указывается как Ба́ртон; англ. Timothy Walter Burton; род. 25 августа 1958, Бербанк, Калифорния, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт.
