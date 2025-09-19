Секрет привлекательности Ирины Аллегровой: певице есть кого благодарить, и это не косметологи

Ирина Аллегрова представила новый клип на свою композицию "У окна". Во время съёмок артистка поделилась с журналистами своими мыслями о внешности и о том, кто сыграл главную роль в её привлекательности. Она выразила благодарность своим родителям и Богу за то, как она выглядит.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ирина Аллегрова

Певица отметила, что не против использования косметических процедур и уколов красоты, однако не стала углубляться в детали своих собственных предпочтений в этой области.

"Сейчас очень много, чем пользуются, что-то делают, куда-то колют во все места. Я не противница всего этого, но… Лично для себя считаю, что меня с безумной любовью сотворили мои родители. И, конечно же, Господь Бог. За что я безумно благодарна", — поделилась Аллегрова.

Кроме того, Ирина поразмышляла о своих желаниях и мечтах. Она призналась, что не любит слово "мечта", а её желания могут меняться в зависимости от настроения: иногда они яркие и невероятные, а иногда ей просто ничего не хочется.

"Я вот такая, очень разная. Хорошо это или плохо — не знаю", — заключила исполнительница.