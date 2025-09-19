Под огнём критики: как высказывания Пугачёвой о Дудаеве могут повлиять на её доходы в России

Адвокат Александр Трещёв расширил исковые требования к Алле Пугачёвой, потребовав прекратить выплату авторских вознаграждений певице в России.

Поводом для дополнения иска стали публичные высказывания Пугачёвой о первом президенте самопровозглашенной Ичкерии* Джохаре Дудаеве. Трещёв утверждает, что российский бизнес не должен финансировать лиц, занимающих антироссийскую позицию.

Отдельное внимание уделяется возможному уголовному преследованию. Высказывания Пугачёвой о Дудаеве проверяются на соответствие статье 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Министр Чеченской Республики Ахмед Дудаев ранее заявил, что восхваление Джохара Дудаева оскорбляет память погибших.

"Пугачёва и другие "крысы" рано или поздно ответят за свои слова", — подчеркнул чиновник.

Как пишет "Царьград", публичная реакция на ситуацию разделилась. Часть комментаторов поддерживает иск, отмечая, что певица годами получала доход от российского рынка, несмотря на критику страны. Другие указывают, что большая часть репертуара Пугачёвой создана другими авторами.

Самой Пугачёвой после скандального интервью свойственна сдержанность в публичных высказываниях. Певица ограничилась кратким комментарием о "пропавшем минутном порыве говорить".

* "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещённая в России

