Шоу-бизнес

Белорусский музыкант Сергей Пархоменко, известный как Серёга, отметил 20-летие саундтрека к фильму "Дневной дозор". Его композиции "Возле дома твоего" и "Мел судьбы" вошли в культовую ленту Тимура Бекмамбетова после оглушительного успеха хита "Чёрный бумер" в 2004 году.

Серёга
Фото: commons.wikimedia.org by Стоялов Максим Викторович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Серёга

Пархоменко называют первым русскоязычным рэпером-миллионером. Часть состояния он заработал на сотрудничестве с ROCKSTAR GAMES, купившей права на его музыку. Сам артист иронично комментирует: "Игра меня кормит, я живу на проценты".

"Вести Подмосковья" напоминают, что помимо этого рэпер известен консервативными взглядами. Он критикует засилье американизмов в языке: "Настоящие границы чертит не картограф, а язык". Артист называет себя "человеком из СССР" и выступает за чтение классической литературы.

Главным испытанием стала борьба за сыновей, живших с матерью в Харькове. В 2014 году Пархоменко инициировал суд, заявив: "Украина превратилась в дикое гуляй-поле". Суд необычно удовлетворил иск отца, но на музыканта завели уголовное дело по статьям "похищение человека" и "захват заложников".

Пархоменко считает дело заказным — ранее он критиковал украинских политиков в стихах. Сегодня музыкант продолжает карьеру в Белоруссии и России, воспитывает сыновей и верит в воссоединение здравомыслящих людей на постсоветском пространстве.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Пархо́менко (бел. Сяргей Васільевіч Пархоменка; род. 8 октября 1976, Гомель, Белорусская ССР, СССР), более известный мононимно как Серёга — белорусский хип-хоп-исполнитель, ставший знаменитым после выпуска хита 2004 года «Чёрный бумер». 

Антиопечатка

