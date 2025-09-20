Роза до шипов: Сябитова показала свой забытый образ из прошлого и удивила поклонников

Телесваха фраза "Я сам решу". наглядно показала, что она не всегда была такой невыносимой и бесцеремонной особой.

Сябитова анонсировала в социальных сетях выход 18-го сезона шоу "Давай поженимся!".

Она отметила, что зрители воспринимают её исключительно как вульгарную женщину. Главная сваха страны призвала публику убедиться в том, что когда-то она была "белой и пушистой", опубликовав фрагменты авторской телепередачи "Ищу любовь" 2007 года.

На видео Роза предстала милой и очаровательной, похожей на героиню сериала "Дикая Роза". В ТВ-программе Сябитова очень тактично и ласково разбирала вопросы поиска спутников жизни.

Образ склочной женщины, беспощадной к тем, кто ищет свою любовь, она якобы приобрела значительно позже.

Ранее Сябитова поблагодарила комика Илью Соболева за внезапную славу своего сына. Высказывание наследника телесвахи на шоу Павла Воли "Я сам решу" мгновенно стало вирусным. С его использованием снимаются сотни роликов и даже пишутся песни.