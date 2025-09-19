Пошёл по пути Майкла Джексона: зачем Артемий Лебедев лёг под нож пластического хирурга

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:06
Шоу-бизнес

50-летний дизайнер Артемий Лебедев решился на пластическую операцию, стремясь изменить форму носа. Как на это отреагировала его аудитория?

Дизайнер Артемий Лебедев
Фото: ВК-аккаунт Артемия Лебедева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дизайнер Артемий Лебедев

Артемий Лебедев опубликовал в социальных сетях фото из медицинского учреждения. На снимке главный дизайнер соцсети ВКонтакте предстал в голубом халате с белой повязкой, закрывающей кончик его носа.

"Дозрел до пластики носа. Хочу нос как у Майкла Джексона, но только, чтобы никто не догадался", — подписал под фотографией Артемий.

Подписчики не оценили стремление Лебедева модернизировать свою внешность.

"Главное, цвет кожи не меняйте";

"Так нормально же было";

"Не знаю, зачем вам это нужно, но в следующий раз может подойти кардинально и мозг нарастить? Выздоравливайте", — писали фолловеры под постом дизайнера.

Некоторые подписчики предположили, что Лебедев просто сделал операцию на носовой перегородке.

Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев стал отцом в одиннадцатый раз.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
