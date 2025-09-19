Пошёл по пути Майкла Джексона: зачем Артемий Лебедев лёг под нож пластического хирурга

50-летний дизайнер Артемий Лебедев решился на пластическую операцию, стремясь изменить форму носа. Как на это отреагировала его аудитория?
Артемий Лебедев опубликовал в социальных сетях фото из медицинского учреждения. На снимке главный дизайнер соцсети ВКонтакте предстал в голубом халате с белой повязкой, закрывающей кончик его носа.
"Дозрел до пластики носа. Хочу нос как у Майкла Джексона, но только, чтобы никто не догадался", — подписал под фотографией Артемий.
Подписчики не оценили стремление Лебедева модернизировать свою внешность.
"Главное, цвет кожи не меняйте";
"Так нормально же было";
"Не знаю, зачем вам это нужно, но в следующий раз может подойти кардинально и мозг нарастить? Выздоравливайте", — писали фолловеры под постом дизайнера.
Некоторые подписчики предположили, что Лебедев просто сделал операцию на носовой перегородке.
Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев стал отцом в одиннадцатый раз.
