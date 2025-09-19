Гипнотическая сила: как Мария Погребняк укладывает сына спать всего за 10 секунд

Мария Погребняк демонстрирует свой уникальный метод укладки сына спать за 10 секунд, оставляя подписчиков в полном восторге и недоумении.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Мария Погребняк с детьми

Многодетная мать Мария Погребняк поразила публику своим гипнотическими способностями. Она опубликовала видео в социальных сетях, на котором демонстрирует чудеса моментального засыпания годовалого сына Владимира от бизнесмена Игоря Головинского.

На кадрах малыш ходит, держась за бортики своей кроватки.

"Володя, где подушечка-душечка?" — обратилась к малышу Мария.

После этих слов мальчик молниеносно упал на подушку и заснул. Всего на укладку спать малыша у неё ушло 10 секунд.

"Уложу ребёнка спать. Дорого", — написала под видео блогер.

Погребняк объясняла, что не потворствует капризам сына. Она рассказывала, что как бы малыш не плакал перед сном, правила всегда остаются одинаковыми. Она ни при каких условиях не берёт ребёнка на руки, настаивая на том, чтобы он засыпал без укачиваний. Мария отмечает, что Владимир так ведёт себя только с ней. Из бабушек и нянь мальчик вьёт верёвки.

