Что скрывают сёстры Шукшины? Федосеева-Шукшина рассказала о непримиримой семейной вражде

Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина, находясь на пороге смерти, переживает из-за вражды дочерей. Почему они перестали общаться и есть ли шанс на примирение?

86-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина тяжело больна. Народная артистка СССР готовится покинуть этот мир, однако её сердце терзается из-за споров двух наследниц — Марии Шукшиной и Ольги Шукшиной.

Звезда советского кинематографа объяснила, что не понимает из-за чего её дочери перестали общаться. Ранее, по её словам, Мария и Ольга очень были дружны, поэтому ей доставляло огромное удовольствие смотреть на их сестринскую сплочённость.

"А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это все сложно… Никак не могу объединить своих девчонок", — рассказала маститая актриса в эфире Первого канала в шоу "Пусть говорят".

Лидия Николаевна отмечает, что многое бы отдала, чтобы помирить наследниц. Она признаёт, что жить ей осталось недолго. Актриса считает, что каждый день для неё может стать последним. Вдова писателя и режиссёра Василия Шукшина предполагает, что может уснуть и не проснуться.

Ранее сообщалось, что Федосеева-Шукшина написала завещание, в котором распорядилась своим имуществом.  

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
