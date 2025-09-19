Шутки плохи: Трамп против сатиры над президентом — юмористы лишатся лицензии

2:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дональд Трамп и Джимми Киммел оказались в центре скандала вокруг лицензии телеканалов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Дональд Трамп

Дональд Трамп заявил, что острая сатира вечерних телешоу, направленная против него лично, должна ставиться в вину вещательным компаниям при продлении лицензий Федеральной комиссией связи (FCC).

Это заявление последовало после решения телеканала ABC временно отстранить ведущего Джимми Киммела вслед за угрозами FCC. По словам Трампа, постоянное высмеивание президента в телепередачах противоречит условиям предоставления лицензии, поскольку вещатели обязаны действовать в интересах общественности.

Президент упомянул необходимость возвращения к принципу Справедливости, действовавшему до 1987 года, согласно которому телеканалы были обязаны транслировать разные точки зрения по важным вопросам. Однако этот принцип был отменён администрацией Рейгана, что открыло путь для роста консервативных радиостанций вроде шоу Раш Лимбо.

Решение FCC о возможном отзыве лицензий вызывает сомнения, учитывая редкость подобных случаев и тот факт, что следующее рассмотрение заявок на продление лицензий состоится лишь в 2028 году, когда срок полномочий Трампа подойдёт к концу.

Председатель FCC Брендан Карр выразил недовольство словами Киммела о "группировке сторонников MAGA", намекнув на возможные меры воздействия.

Однако юрист Анна Гомез подчеркнула отсутствие правовых оснований для санкций со стороны комиссии в ответ на высказывания телеведущих. Она отметила, что угрозы лишить телекомпании лицензий нарушают Конституцию США и гарантированную свободу слова.

Ранее президент назвал Джима Киммела человеком без таланта, сославшись на низкие рейтинги программы. Тем временем Kimble продолжает находиться в неопределённости относительно своего будущего на канале ABC.

Комментаторы подчеркнули важность свободы выражения мнения, отметив, что шутки в адрес политиков являются неотъемлемой частью развлекательных передач. Другие же поддержали позицию администрации, считая необходимым наказывать тех, кто критикует президента.

Таким образом, инцидент вокруг Джимми Киммела вновь поднял дискуссию о границах свободы слова и ответственности медиа перед обществом.