Кабриолет за тридцать миллионов: чем бойфренд впечатлил Анну Седокову

1:10
Шоу-бизнес

Анна Седокова восторженно отозвалась о обеспеченном молодом человеке своей дочери.

Певица Анна Седокова
Фото: ВК-аккаунт Анны Седоковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Анна Седокова

Роман Яна Блохина и Алины Белькевич начался в Соединенных Штатах, где оба теперь проживают и получают образование. Их союз продолжается уже несколько месяцев.

Знаменитая мать Анна Седокова одобрила избранника дочери. Во время недавнего разговора с прессой Анна поделилась впечатлениями о возлюбленном своей наследницы, подчеркнув его финансовое благополучие и внимательность к окружающим.  Она назвала Яна культурным, достойным и уважительным молодым человеком.

Особенно впечатлил певицу кабриолет избранника дочери с салоном красного цвета. По мнению певицы, Ян проявляет страсть к престижным машинам.

Стоит отметить, что принадлежащий молодому человеку кабриолет выпущен известной британской фирмой Aston Martin, входит в новейшую серию моделей и оценивается не менее чем в тридцать миллионов рублей.

Певица в беседе RU.TV отметила, что уже воспринимает Яна как потенциального родственника.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
