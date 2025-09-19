Кабриолет за тридцать миллионов: чем бойфренд впечатлил Анну Седокову

Анна Седокова восторженно отозвалась о обеспеченном молодом человеке своей дочери.
Роман Яна Блохина и Алины Белькевич начался в Соединенных Штатах, где оба теперь проживают и получают образование. Их союз продолжается уже несколько месяцев.
Знаменитая мать Анна Седокова одобрила избранника дочери. Во время недавнего разговора с прессой Анна поделилась впечатлениями о возлюбленном своей наследницы, подчеркнув его финансовое благополучие и внимательность к окружающим. Она назвала Яна культурным, достойным и уважительным молодым человеком.
Особенно впечатлил певицу кабриолет избранника дочери с салоном красного цвета. По мнению певицы, Ян проявляет страсть к престижным машинам.
Стоит отметить, что принадлежащий молодому человеку кабриолет выпущен известной британской фирмой Aston Martin, входит в новейшую серию моделей и оценивается не менее чем в тридцать миллионов рублей.
Певица в беседе RU.TV отметила, что уже воспринимает Яна как потенциального родственника.
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.