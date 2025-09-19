Почему изменяют? Ксения Бородина разобрала заявления Полины Дибровой

1:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина вспомнила, что является по профессии психологом. Телеведущая профессионально разобрала заявления Полины Дибровой в интервью и вынесла свои вердикты.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Ксения Бородина

Дипломированный психолог Ксения Бородина не прошла мимо откровений супруги Дмитрия Диброва.

Ведущая Ксения Бородина прокомментировала интервью Полины Дибровой, где последняя отметила, что не поддерживала связи с другим мужчиной и не предавала супруга, так как случайно повстречалась с Романом и чувства вспыхнули.

Допустимо ли супругам встречаться вне брака? Какие мотивы толкают партнеров, состоящих в семейных узах, заводить романы на стороне? Этими вопросами задалась звезда "Дома-2".

По мнению Ксении, женщина оказывается вовлеченной в подобные интриги исключительно потому, что новый мужчина способен восполнить недостаток тепла и взаимопонимания в её текущих отношениях. К таким недостаткам, по её словам, относятся сексуальные проблемы, нехватка заботы, эмоциональной близости, совместных увлечений, равно как и копящиеся взаимные претензии.

Бородина уверена, что мужчины чаще всего идут на измену не вследствие решительности, а наоборот — проявляя слабость. Для них легче скрыться, нежели открыто сказать себе правду.

"Но иллюзия в том, что новая женщина решит его пустоту. Нет. Он берёт с собой все свои страхи, незрелость и привычку прятаться от трудностей. И пока он не научится работать с этим, любая новая любовь будет повторять старый сценарий", — выразила своё мнение телеведущая.

Ксения Бородина сама не раз попадала в роль обманутой женщины. Звезда ТВ периодически сталкивалась с неверностью своих избранников.