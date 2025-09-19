Евгений Петросян открыл секреты воспитания: чем удивляет его сын Ваган

Юморист Евгений Петросян рассказал, каким остроумным шутником растёт его сын Ваган.
Евгений Петросян ответил на вопрос Марины Кравец. Она объяснила артисту, что сама является молодой мамой, отметив, что и Евгения Вагановича можно назвать молодым папой.
Звезда Comedy Club попросила юмориста поделиться секретами воспитания детей.
"Пока не закрылась черепушечка, у ребёнка есть связь с небом, с небесами. Он сейчас много понимает того, о чём мы не подозреваем. До трёх месяцев кажется, что баклажанчик лежит", — высказался Петросян.
Юморист отметил, что его сын Ваган обладает отменным чувством юмора. Евгений Ваганович поведал, как его сажали на белуху в бассейне. Мальчик отказался от воздушных нарукавников, заявив, что он плавает лучше чем все ваши рыбы.
Ранее Петросян показал, как отпраздновал 80-летний юбилей с женой Татьяной Брухуновой и детьми.
