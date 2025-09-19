Евгений Петросян открыл секреты воспитания: чем удивляет его сын Ваган

Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян рассказал, каким остроумным шутником растёт его сын Ваган.

Фото: Инстаграм Евгения Петросяна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юморист Евгений Петросян с детьми

Евгений Петросян ответил на вопрос Марины Кравец. Она объяснила артисту, что сама является молодой мамой, отметив, что и Евгения Вагановича можно назвать молодым папой.

Звезда Comedy Club попросила юмориста поделиться секретами воспитания детей.

"Пока не закрылась черепушечка, у ребёнка есть связь с небом, с небесами. Он сейчас много понимает того, о чём мы не подозреваем. До трёх месяцев кажется, что баклажанчик лежит", — высказался Петросян.

Юморист отметил, что его сын Ваган обладает отменным чувством юмора. Евгений Ваганович поведал, как его сажали на белуху в бассейне. Мальчик отказался от воздушных нарукавников, заявив, что он плавает лучше чем все ваши рыбы.

