Евгений Петросян открыл секреты воспитания: чем удивляет его сын Ваган

1:04
Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян рассказал, каким остроумным шутником растёт его сын Ваган.

Юморист Евгений Петросян с детьми
Фото: Инстаграм Евгения Петросяна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юморист Евгений Петросян с детьми

Евгений Петросян ответил на вопрос Марины Кравец. Она объяснила артисту, что сама является молодой мамой, отметив, что и Евгения Вагановича можно назвать молодым папой.

Звезда Comedy Club попросила юмориста поделиться секретами воспитания детей.

"Пока не закрылась черепушечка, у ребёнка есть связь с небом, с небесами. Он сейчас много понимает того, о чём мы не подозреваем. До трёх месяцев кажется, что баклажанчик лежит", — высказался Петросян.

Юморист отметил, что его сын Ваган обладает отменным чувством юмора. Евгений Ваганович поведал, как его сажали на белуху в бассейне. Мальчик отказался от воздушных нарукавников, заявив, что он плавает лучше чем все ваши рыбы.

Ранее Петросян показал, как отпраздновал 80-летний юбилей с женой Татьяной Брухуновой и детьми.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
