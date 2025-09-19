Всё для любимой: Меладзе рассказал о самом романтичном поступке для Альбины Джанабаевой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе вспомнил, как он задабривал жену широким жестом после своего косяка.

Певец Валерий Меладзе и певица Альбина Джанабаева
Фото: Инстаграм Альбины Джанабаевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Валерий Меладзе и певица Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева спросила у супруга, норм или стрём дарить девушке одну розу. Меладзе назвал такой поступок нормальным, отметив, что у молодого человека могут быть проблемы с финансами, но при этом он хочет порадовать возлюбленную.

В связи с этим Меладзе вспомнил о своём романтическом поступке. Певец рассказал, что после одного своего косяка он подарил супруге неимоверное количество роз. Розами, по его словам, были устланы лестница в его доме, спальня и все другие места.

Джанабаева поинтересовалась, что именно такого он сделал нехорошего. Валерий заверил жену, что ей только показалось, что он не прав. На самом деле вины его не было.

Супруги со смехом вспоминали, как они потом убирали по всему дому завядшие розы.

Ранее Альбина Джанабаева посоветовала сыну от Меладзе найти девушку помоложе.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
