Развод, рога и мягкое яйцо: Михаил Ширвиндт высказался об уходе молодой жены

0:54
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт показал аномальное яйцо, снесённое его курицей, и прокомментировал новости о своём разводе.

Телеведущий Михаил Ширвиндт
Фото: Инстаграм Михаила Ширвиндта by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Михаил Ширвиндт

Михаил Ширвиндт продемонстрировал совершенно мягкое яйцо без скорлупы и пришёл к выводу о неправильном питании куриц в своём курятнике.

В связи с этим случаем телеведущий вспомнил старый бородатый анекдот о незадачливом пациенте, который заподозрил у себя нехватку кальция, так как спустя две недели после измены жены у него ещё не стали расти на голове рога.

"Да, кстати, к вопросу о рогах. Жена от меня не уходила", — заверил Михаил.

Слухи о разводе Ширвиндта с женой появились после необычного поста жены телеведущего Анастасии, которая младше мужа на 30 лет. Женщина подробно порассуждала о причинах семейного краха.

Уточнения

Михаи́л Алекса́ндрович Ши́рвиндт (род. 14 августа 1958, Москва) — советский и российский телеведущий, видеоблогер, писатель-мемуарист, теле- и кинопродюсер. Ранее был театральным актёром. Ведущий телепрограмм «Дог-шоу «Я и моя собака»» («НТВ» и «Первый канал», 1995—2005) и «Хочу знать» («Первый канал», 2007—2013).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
