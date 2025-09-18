Колготки в сеточку и экстремальное декольте: Мадонна доказала, что ей рано на пенсию

67-летняя певица Мадонна дала понять, что её ещё рано списывать со счетов. Знаменитость показала, что она ещё огненная штучка.
Певица Мадонна опубликовала в социальных сетях серию дерзких снимков. На фото звезда предстала в откровенном наряде нежно-розовых цветов. Звезда продемонстрировала самые пикантные части своего тела — стройные ноги в колготках в сеточку и пышную грудь в экстремальном декольте.
Знаменитость пообещала поклонникам, что от неё ещё стоит ждать сюрпризов.
"Почти 2 десятилетия спустя чувствую себя как дома с Уорнер Рекордс! Назад к музыке, назад на танцпол, назад туда, где всё начиналось!" — написала певица под кадрами.
Ранее сообщалось, что молодой бойфренд вдохновил её отказаться от инъекций красоты и сподвиг на то, чтобы красиво стариться без филлеров.
Уточнения
Мадонна (англ Madonna; род. 16 августа 1958, Бей-Сити, Мичиган, США), полное имя — Мадо́нна Луи́з(а) Чикко́не (англ. Madonna Louise Ciccone; фамилия во втором замужестве — Ри́чи), — американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.
