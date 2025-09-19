От холостяка до главы семьи: почему Дава больше не ходит на тусовки с друзьями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Шоу-бизнес

Давид Манукян рассказал, как отвечает на призывы друзей тусоваться по ночам после своей женитьбы на Мари Краймбрери.

Блогер Давид Манукян
Фото: Инстаграм Давида Манукяна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Давид Манукян

Давид Манукян записал видео в социальных сетях, в котором рассказал, как изменилась его жизнь после того, как он женился и стал отцом.

Блогер Дава рассказал, что после прощания с холостяцким статусом, предложения от друзей весело провести время ему по-прежнему приходят. Он признался, что не объясняет приятелям свои принципы, а просто находит предлог, чтобы отказаться от гуляний, которые не соответствуют его семейному статусу.

"Меня зовут в ночной клуб, говорят, Дава, там будет круто — азарт, движение телом. Я говорю — приходите к нам в гости с жёнами, поиграем в Твистер. Вот где азарт и движения телом. Мне больше не нужны тусовки, рыбалки, гулянки. Я лучше побуду дома", — высказался Давид.

Блогер отметил, что дома его любят и прислушиваются к нему. Он уверен, что для мужчины — настоящее счастье — чувствовать себя главой семьи.

"Несчастные люди, ни стыда, ни совести, ни жён", — обратился к своим друзьям блогер.

Ранее сообщалось, что у Мари Краймбрери и рэпера Давы родился ребёнок.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
