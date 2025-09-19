Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Налоговый Армагеддон: как теперь будут забирать внесудебные долги
Утечка в моторе появляется не сама: проверьте, не губите ли вы патрубки собственными руками
Загадка кратера Лаппаярви: когда микробная жизнь начала свой путь
Как Петросян отметил 80-летие: раскрыта стоимость элитной усадьбы для юбилея
Масляные маски меняют волосы до неузнаваемости: тонкая грань между блеском и жирностью
Энергия без капли кофеина: простой трюк, который заводит тело быстрее будильника
Яблочное варенье: используем гениальный приём с яблочными очистками для идеальной густоты
Фантастика в реальности: рыба летает по дну и хрюкает — подводная загадка Карибских островов
Спутанных украшений в чемодане: эти простые предметы спасут ваши украшения в путешествии

Тайное стало явным: правда о прошлом дочери Успенской привела к судебному иску против певицы

2:42
Шоу-бизнес

В светских кругах разгорается нешуточный скандал, в центре которого оказалась известная певица Любовь Успенская. Бывший близкий друг артистки, имя которого не раскрывается, подал в суд на звезду, обвиняя её в распространении ложной информации. По словам мужчины, Успенская оклеветала его, заявив о якобы имевших место домогательствах к её дочери Татьяне Плаксиной.

Любовь Успенская
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Любовь Успенская

Как сообщает "МК", причиной конфликта стало публичное заявление самой Татьяны, в котором она весьма нелицеприятно отозвалась о давнем приятеле семьи. Как стало известно, Татьяна обратилась с жалобой на мужчину, которого она знала с детства и который проживает в Австрии. По словам Плаксиной, у неё были с ним доверительные отношения, он часто проводил время с ней и её матерью.

Татьяна утверждает, что примерно с десятилетнего возраста мужчина периодически сажал её к себе на колени и совершал непристойные действия, прося не рассказывать об этом матери, чтобы не вызвать её гнев и не лишиться возможности видеться с ним. Девочка, не желая расставаться с приятным в общении взрослым, согласилась хранить тайну. Взрослая Татьяна признаётся, что вспоминает эти эпизоды с глубоким стыдом и отвращением.

Татьяна Плаксина решила предать огласке свои детские обиды. Она написала заявление на мужчину в австрийские правоохранительные органы, передав его матери. Успенская, в свою очередь, через общих знакомых переслала эту жалобу в Венское земельное управление уголовной полиции.

Узнав о претензиях, фигурант не остался в стороне и подал иск в Красногорский суд Московской области против Любови Успенской. Он требует защитить свои честь и достоинство, утверждая, что не совершал никаких противоправных действий в отношении Татьяны. Мужчина настаивает, что Успенская, передав жалобу в австрийские органы, стремилась его дискредитировать. В своём иске он просит признать сведения, изложенные в письме, ложными, а также взыскать с певицы символическую компенсацию в один рубль.

Однако суд первой инстанции не нашёл оснований для удовлетворения иска. Судьи решили, что мужчина не смог доказать факт распространения Успенской порочащих сведений. По мнению суда, письмо Татьяны Плаксиной содержит её личное мнение, которое не было выражено в оскорбительной форме. Решение Красногорского суда было поддержано и вышестоящими инстанциями — апелляционным и кассационным судами.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Общество
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Красота и стиль
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Красота и стиль
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
Масляные маски меняют волосы до неузнаваемости: тонкая грань между блеском и жирностью
Энергия без капли кофеина: простой трюк, который заводит тело быстрее будильника
Яблочное варенье: используем гениальный приём с яблочными очистками для идеальной густоты
Фантастика в реальности: рыба летает по дну и хрюкает — подводная загадка Карибских островов
Спутанных украшений в чемодане: эти простые предметы спасут ваши украшения в путешествии
Колючая магия: почему кактусы живут дольше людей и цветут лишь на грани чуда
Тайное стало явным: правда о прошлом дочери Успенской привела к судебному иску против певицы
Дешевая находка обернулась разочарованием: этот вид рыбы не оправдал ожиданий покупателей
Детали будущей роли: какой актёр превратится в лидера Сектора газа на экране
Минус на весах за сутки: хитрости, которые работают быстрее диет — без вреда организму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.