Тайное стало явным: правда о прошлом дочери Успенской привела к судебному иску против певицы

В светских кругах разгорается нешуточный скандал, в центре которого оказалась известная певица Любовь Успенская. Бывший близкий друг артистки, имя которого не раскрывается, подал в суд на звезду, обвиняя её в распространении ложной информации. По словам мужчины, Успенская оклеветала его, заявив о якобы имевших место домогательствах к её дочери Татьяне Плаксиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Любовь Успенская

Как сообщает "МК", причиной конфликта стало публичное заявление самой Татьяны, в котором она весьма нелицеприятно отозвалась о давнем приятеле семьи. Как стало известно, Татьяна обратилась с жалобой на мужчину, которого она знала с детства и который проживает в Австрии. По словам Плаксиной, у неё были с ним доверительные отношения, он часто проводил время с ней и её матерью.

Татьяна утверждает, что примерно с десятилетнего возраста мужчина периодически сажал её к себе на колени и совершал непристойные действия, прося не рассказывать об этом матери, чтобы не вызвать её гнев и не лишиться возможности видеться с ним. Девочка, не желая расставаться с приятным в общении взрослым, согласилась хранить тайну. Взрослая Татьяна признаётся, что вспоминает эти эпизоды с глубоким стыдом и отвращением.

Татьяна Плаксина решила предать огласке свои детские обиды. Она написала заявление на мужчину в австрийские правоохранительные органы, передав его матери. Успенская, в свою очередь, через общих знакомых переслала эту жалобу в Венское земельное управление уголовной полиции.

Узнав о претензиях, фигурант не остался в стороне и подал иск в Красногорский суд Московской области против Любови Успенской. Он требует защитить свои честь и достоинство, утверждая, что не совершал никаких противоправных действий в отношении Татьяны. Мужчина настаивает, что Успенская, передав жалобу в австрийские органы, стремилась его дискредитировать. В своём иске он просит признать сведения, изложенные в письме, ложными, а также взыскать с певицы символическую компенсацию в один рубль.

Однако суд первой инстанции не нашёл оснований для удовлетворения иска. Судьи решили, что мужчина не смог доказать факт распространения Успенской порочащих сведений. По мнению суда, письмо Татьяны Плаксиной содержит её личное мнение, которое не было выражено в оскорбительной форме. Решение Красногорского суда было поддержано и вышестоящими инстанциями — апелляционным и кассационным судами.