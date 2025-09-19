Уверена, что не обманули: Катя Лель сделала заявление об исходе СВО через год после загадочного сна

Известная своими экстраординарными способностями певица Катя Лель вновь привлекла внимание общественности своими пророчествами. Артистка, которая ранее делилась историями о встречах с внеземными цивилизациями и высшими силами, около года назад сделала заявление о скором завершении специальной военной операции. По словам Лель, во сне ей было предсказано, что победа России наступит через две недели.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

С момента этого заявления прошёл уже почти год, однако сама певица остаётся непоколебимой в своей вере. В беседе с корреспондентами "МК" Катя Лель подтвердила, что помнит детали своего пророческого сна.

"У меня есть запись, какого числа мне приснился этот сон. Я сохранила эту дату. Когда произойдёт наша победа, мы сравним с вами, о чём мне говорили свыше. Я уверена: меня не обманули", — сказала певица.

Катя Лель убеждена, что специальная военная операция завершится в самое ближайшее время. Певица не сомневается в силе своей интуиции и ждёт момента, когда сбудется всё, во что она верит.

"Победа уже за нами. Скоро, уже совсем вот-вот. Ждём", — заявила она.

Артистка также отметила, что нынешний период ей особенно близок, поскольку, по её мнению, именно сейчас происходит раскрытие всего скрытого.

"Сегодня очень важное время: проявляется всё истинное. Проявляются все лица, которые прячутся и живут под маской. И знаете, мне это очень даже нравится", — подытожила Катя Лель.