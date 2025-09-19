Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минус на весах за сутки: хитрости, которые работают быстрее диет — без вреда организму
Венгрия и США поддержали Россию? 46 стран воздержались от антироссийской резолюции
Джеймс Уэбб нашёл кандидата на вторую Землю: TRAPPIST-1 e и её уникальная атмосфера
Настоящий отдых ломает правила игры: вот почему паузы заряжают сильнее, чем отпуск раз в год
Дерево против тени, цветок против жары: ваш сад спасёт неожиданный баланс
Гибрид, который опередил время: вот как одна машина смогла изменить весь автопром
Красное море, США или Австралия: где вероятность встречи с акулой выше всего
Кремы против морщин: спасение или маркетинг, из-за которого мы стареем быстрее
Ресторанный секрет у вас дома: как приготовить яичницу-болтунью нежнейшей кремовой текстуры

Уверена, что не обманули: Катя Лель сделала заявление об исходе СВО через год после загадочного сна

1:44
Шоу-бизнес

Известная своими экстраординарными способностями певица Катя Лель вновь привлекла внимание общественности своими пророчествами. Артистка, которая ранее делилась историями о встречах с внеземными цивилизациями и высшими силами, около года назад сделала заявление о скором завершении специальной военной операции. По словам Лель, во сне ей было предсказано, что победа России наступит через две недели.

Луна
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

С момента этого заявления прошёл уже почти год, однако сама певица остаётся непоколебимой в своей вере. В беседе с корреспондентами "МК" Катя Лель подтвердила, что помнит детали своего пророческого сна.

"У меня есть запись, какого числа мне приснился этот сон. Я сохранила эту дату. Когда произойдёт наша победа, мы сравним с вами, о чём мне говорили свыше. Я уверена: меня не обманули", — сказала певица.

Катя Лель убеждена, что специальная военная операция завершится в самое ближайшее время. Певица не сомневается в силе своей интуиции и ждёт момента, когда сбудется всё, во что она верит.

"Победа уже за нами. Скоро, уже совсем вот-вот. Ждём", — заявила она.

Артистка также отметила, что нынешний период ей особенно близок, поскольку, по её мнению, именно сейчас происходит раскрытие всего скрытого.

"Сегодня очень важное время: проявляется всё истинное. Проявляются все лица, которые прячутся и живут под маской. И знаете, мне это очень даже нравится", — подытожила Катя Лель.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Еда и рецепты
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
Джеймс Уэбб нашёл кандидата на вторую Землю: TRAPPIST-1 e и её уникальная атмосфера
Настоящий отдых ломает правила игры: вот почему паузы заряжают сильнее, чем отпуск раз в год
Дерево против тени, цветок против жары: ваш сад спасёт неожиданный баланс
Гибрид, который опередил время: вот как одна машина смогла изменить весь автопром
Красное море, США или Австралия: где вероятность встречи с акулой выше всего
Кремы против морщин: спасение или маркетинг, из-за которого мы стареем быстрее
Уверена, что не обманули: Катя Лель сделала заявление об исходе СВО через год после загадочного сна
Ресторанный секрет у вас дома: как приготовить яичницу-болтунью нежнейшей кремовой текстуры
Прекрасные и ужасные: животные, в которых соединились грация и опасность — 10 убийц в природе
Заплатит за слова? Пугачёва рискует оказаться за решёткой – что случилось
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.