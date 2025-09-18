Что унаследует дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной: актриса написала завещание

Страдающая деменцией 86-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приготовилась к переходу на тот свет.

Фото: ВК-аккаунт Лидии Федосеевой Шукшиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Лидия Федосеева Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина решила, что ей пора подумать о смерти. Народная артистка РСФСР уже отложила средства на свои похороны и распределила имущество между наследницами.

"Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге", — рассказала актриса на Первом канале.

Звезда театра и кино пожаловалась на плохую память. Чтобы справиться с забывчивостью, актриса пишет свои мысли на бумаге.

