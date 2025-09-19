Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инициатива депутата Госдумы Андрея Свинцова о присвоении звания заслуженной артистки России Татьяне Куртуковой, известной по песне "Матушка Земля", вызвала резкую критику со стороны музыкального критика Сергея Соседова. В интервью сайту "Страсти" он выразил недоумение по поводу участившихся случаев вмешательства депутатов в вопросы культуры и искусства.

Сергей Соседов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Соседов

Соседов подчеркнул, что, по его мнению, парламентарии должны сосредоточиться на решении более важных государственных задач, а не заниматься оценкой творчества музыкантов. Он привёл примеры других инициатив депутатов, касающихся запрета песен и лишения званий, назвав их неуместными и отвлекающими от реальных проблем.

"Меня удивляют некоторые депутаты Госдумы. Один хочет запретить песни группы "Сектор Газа" и Юры Хоя, которого давно уже нет на этом свете, другой — лишить Пугачёву звания народной артистки СССР, которое она получила более 30 лет назад, третий хочет присудить звание заслуженной артистки РФ начинающей певице за одну-единственную песню", — высказался Соседов.

Насчёт конкретного предложения о присвоении звания Куртуковой критик заявил, что считает это преждевременным.

"Разумеется, Куртукова ещё не заслуживает никаких званий, для этого нужны заслуги", — добавил Сергей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
