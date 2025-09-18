Два концерта Вани Дмитриенко обещают взрывной доход — эти цифры сводят с ума

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Молодой артист Ваня Дмитриенко готовится к двум масштабным концертам в Москве, которые состоятся 6 и 7 ноября. По информации Telegram-канала "Звездач", эти выступления обещают стать настоящим событием и принести исполнителю внушительный доход.

Ваня Дмитриенко
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваня Дмитриенко

Концерты пройдут на площадке, способной вместить до 14 тысяч зрителей. Стоимость билетов на шоу Вани варьируется в широком диапазоне — от 2 до 85 тысяч рублей, что позволяет охватить самую разную аудиторию. Организаторы прогнозируют, что каждое выступление принесёт им более 28 миллионов рублей, а суммарный доход от двух концертов превысит 56 миллионов рублей.

Сам Ваня Дмитриенко ранее отмечал, что главной причиной своего успеха считает любовь. Недавно стало известно о его отношениях с Анной Пересильд, дочерью известной актрисы Юлии Пересильд. Анна уже успела принять участие в одном из клипов певца, что, несомненно, добавило интереса к их паре.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
