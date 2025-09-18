Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На одном из светских раутов произошёл любопытный инцидент, попавший в поле зрения Telegram-канала "Хуже и не скажешь". Певица Любовь Успенская, произнося тост, выразила надежду на скорое окончание "войны". Эта фраза не осталась незамеченной Дмитрием Нагиевым, который, изменив тембр голоса, поинтересовался у певицы, о какой именно войне идёт речь.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Нагиев

Успенская тут же скорректировала свои слова, уточнив, что имела в виду специальную военную операцию. После этого Нагиев одобрительно кивнул. Певица завершила свой тост пожеланием величия и непобедимости России.

Реакция Нагиева вызвала неоднозначную оценку у авторов Telegram-канала, которые увидели в ней проявление "двустульчатости". В Сети также развернулась дискуссия. Некоторые пользователи выразили разочарование в актёре.

"Нагиев с гнильцой оказался", "Лет тридцать назад Нагиев вошёл в роль прапорщика Задова и до сих пор не смог выйти", "Нагиева на кол", — пишут комментаторы.