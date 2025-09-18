Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Погребняк в шоке: какие ошибки матери на знаменитой картине Кустодиева нашла блогер

0:53
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк раскритиковала знаменитую картину художника Бориса Кустодиева.

Картина Кустодиева Утро
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картина Кустодиева Утро

Погребняк опубликовала в социальных сетях полотно Кустодиева "Утро" 1904 года написания, на котором изображена молодая мама, купающая в ванночке розовощёкого малыша. 

"Вроде бы на этой картине всё благозвучно, но я как опытная мама вижу опасность для малыша", — написала Мария под кадрами.

Вызвала тревогу у многодетной матери неустойчивая объёмная ваза, стоящая рядом с ванночкой. При этом сама ёмкость для купания не вызвала у Погребняк доверия. Ощутила она и сквозняк, присутствующий в комнате.

"Понимаю, искусство, но у меня уже профдеформация", — призналась Погребняк.

Ранее Мария рассказала, что боится, что её ребёнок подавится.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
