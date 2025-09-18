Мария Погребняк в шоке: какие ошибки матери на знаменитой картине Кустодиева нашла блогер

Блогер Мария Погребняк раскритиковала знаменитую картину художника Бориса Кустодиева.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картина Кустодиева Утро

Погребняк опубликовала в социальных сетях полотно Кустодиева "Утро" 1904 года написания, на котором изображена молодая мама, купающая в ванночке розовощёкого малыша.

"Вроде бы на этой картине всё благозвучно, но я как опытная мама вижу опасность для малыша", — написала Мария под кадрами.

Вызвала тревогу у многодетной матери неустойчивая объёмная ваза, стоящая рядом с ванночкой. При этом сама ёмкость для купания не вызвала у Погребняк доверия. Ощутила она и сквозняк, присутствующий в комнате.

"Понимаю, искусство, но у меня уже профдеформация", — призналась Погребняк.

