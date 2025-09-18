Белла Хадид в больнице: тревожные фото и загадочная госпитализация — что произошло с моделью

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская супермодель Белла Хадид экстренно попала в больницу и показала, как проходит её лечение под капельницами.

Фото: Фан-аккаунт Беллы Хадид ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Белла Хадид

Белла Хадид разместила тревожные фотографии в социальных сетях, на которых находится в больничной палате. При этом модель не назвала причину госпитализации.

"Простите, что постоянно пропадаю, ребята, я вас люблю", — написала 28-летняя модель под тревожными снимками.

На фотографиях знаменитость уютно устроилась рядом с маленьким вязаным ангелочком, ест пиццу и наслаждается видами заката и радуги из окна.

Хадид ранее заявила, что она наконец-то здорова после более ста дней лечения болезни Лайма. У модели диагностировали это заболевание в 2012 году. Этот же диагноз тогда поставили её маме Йоланде Хадид и брату Анвару Хадид.