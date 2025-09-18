Почему современная молодёжь обожает Кадышеву и Буланову — Лев Лещенко знает разгадку

Лев Лещенко поделился своим видением причин растущей популярности песен советской эпохи, а также творчества Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Народный артист считает, что всплеск интереса к русской и советской музыке вполне закономерен.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лев Лещенко

По мнению Льва Валерьяновича, ключ к этому кроется в "генетическом коде", который передаётся от родителей к детям. Он отметил, что современные семьи часто проводят время вместе, смотря телевизор и подпевая знакомым мелодиям, что способствует преемственности музыкальных предпочтений.

"Неудивительно, что сегодня таким успехом пользуются Надя Кадышева, Таня Буланова и многие другие артисты, которые не бросают свой репертуар. Они несут песню", — приводит слова Лещенко mk.ru.

Певец выразил надежду, что молодое поколение артистов будет черпать вдохновение из этого опыта. Он напомнил, что его поколение получило мощный импульс к исполнению русской музыки от своих предшественников, и теперь они хотели бы видеть, как нынешние артисты продолжают эту традицию. Лещенко охарактеризовал эти песни как очень достойные, отметив высокое мастерство, вложенное в их создание, и слаженную работу композиторов, поэтов и исполнителей.