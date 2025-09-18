Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
200 км/ч по-европейски: новый скоростной поезд Sólyom готовит рождественский подарок для пассажиров
Кто проверяет проверяющих: рейтинг контрольных органов вскрыл неожиданные лидеры и аутсайдеров
Красота испаряется к обеду: пять приёмов, которые заставят макияж держаться до вечера
Ваш стаж под угрозой: как фиктивные боты Госуслуг обманывают доверчивых россиян
Глубина посадки картофеля: как избежать ошибок и получить идеальный урожай
Ошибка на дороге стоит жизни: что забывают проверить водители и байкеры
В лесах появился свой неоновый патруль: найдена секретная суперспособность у белок
Гормоны берут верх: как тело внезапно заставляет нас любить то, что раньше казалось ядом
Прибывший в Караганду культэшелон развернул большую культурно-массовую работу… — писала газета Правда 19 сентября 1932 года

Почему современная молодёжь обожает Кадышеву и Буланову — Лев Лещенко знает разгадку

1:24
Шоу-бизнес

Лев Лещенко поделился своим видением причин растущей популярности песен советской эпохи, а также творчества Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Народный артист считает, что всплеск интереса к русской и советской музыке вполне закономерен.

Лев Лещенко
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лев Лещенко

По мнению Льва Валерьяновича, ключ к этому кроется в "генетическом коде", который передаётся от родителей к детям. Он отметил, что современные семьи часто проводят время вместе, смотря телевизор и подпевая знакомым мелодиям, что способствует преемственности музыкальных предпочтений.

"Неудивительно, что сегодня таким успехом пользуются Надя Кадышева, Таня Буланова и многие другие артисты, которые не бросают свой репертуар. Они несут песню", — приводит слова Лещенко mk.ru.

Певец выразил надежду, что молодое поколение артистов будет черпать вдохновение из этого опыта. Он напомнил, что его поколение получило мощный импульс к исполнению русской музыки от своих предшественников, и теперь они хотели бы видеть, как нынешние артисты продолжают эту традицию. Лещенко охарактеризовал эти песни как очень достойные, отметив высокое мастерство, вложенное в их создание, и слаженную работу композиторов, поэтов и исполнителей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
200 км/ч по-европейски: новый скоростной поезд Sólyom готовит рождественский подарок для пассажиров
Кто проверяет проверяющих: рейтинг контрольных органов вскрыл неожиданные лидеры и аутсайдеров
Красота испаряется к обеду: пять приёмов, которые заставят макияж держаться до вечера
Ваш стаж под угрозой: как фиктивные боты Госуслуг обманывают доверчивых россиян
Глубина посадки картофеля: как избежать ошибок и получить идеальный урожай
Ошибка на дороге стоит жизни: что забывают проверить водители и байкеры
В лесах появился свой неоновый патруль: найдена секретная суперспособность у белок
Гормоны берут верх: как тело внезапно заставляет нас любить то, что раньше казалось ядом
Прибывший в Караганду культэшелон развернул большую культурно-массовую работу… — писала газета Правда 19 сентября 1932 года
Тодоренко сообщила тревожные новости: кто из близких телеведущей попал в реанимацию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.