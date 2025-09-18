Милонов объяснил благословение РПЦ на мужские поцелуи: почему в Госдуме не считают их пошлостью

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему мужские поцелую в губы не противоречат духовно-нравственным ценностям.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)

В Госдуме не видят ничего противоестественного в мужских поцелуях. Милонов отметил, что это лобызания между мужчинами являются старинным русским обычаем. Он призвал не видеть в них ничего пошлого.

"Это некое традиционное приветствие, традиция наша русская. В ней нет ни капли пошлости и вульгарности", — приводит слова представителя Госдумы Telegram-канал "Мышеловка".

Ранее представители РПЦ рассказали, что христианство не запрещает верующим одного пола целовать друг друга в качестве приветствия. В подтверждении этих слов привели заветы апостола Павла, который называл поцелуи святым лобзанием.