Милонов объяснил благословение РПЦ на мужские поцелуи: почему в Госдуме не считают их пошлостью

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему мужские поцелую в губы не противоречат духовно-нравственным ценностям.
В Госдуме не видят ничего противоестественного в мужских поцелуях. Милонов отметил, что это лобызания между мужчинами являются старинным русским обычаем. Он призвал не видеть в них ничего пошлого.
"Это некое традиционное приветствие, традиция наша русская. В ней нет ни капли пошлости и вульгарности", — приводит слова представителя Госдумы Telegram-канал "Мышеловка".
Ранее представители РПЦ рассказали, что христианство не запрещает верующим одного пола целовать друг друга в качестве приветствия. В подтверждении этих слов привели заветы апостола Павла, который называл поцелуи святым лобзанием.
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.