Аукционные находки вернулись в Россию: Яна Рудковская показала свой королевский дом

Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская похвасталась королевским интерьером своего дома со старинной мебелью.

Фото: Инстаграм Яны Рудковской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дом Яны Рудковской

Яна Рудковская опубликовала в социальных сетях серию снимков комнат своего шикарного жилища. Звезда уточнила, что столь изысканно обставлен её гостевой дом, который она редко показывает подписчикам.

"В этом доме собрана коллекция мебели и искусства, которые мы с Евгением (Плющенко, муж продюсера — Прим. ред.) собирали более 15 лет. Большинство предметов искусства — это русская: мебель, живопись, бронза", — написала под снимками Яна.

Продюсер рассказала, что они приобретали предметы интерьера на аукционах Запада. Она гордится тем, что вернула ценные вещи в Россию.

Рудковская отметила, что намерена организовать выставку, на которой представит предметы, посвященную династии Романовых.

