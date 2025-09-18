Аукционные находки вернулись в Россию: Яна Рудковская показала свой королевский дом

Продюсер Яна Рудковская похвасталась королевским интерьером своего дома со старинной мебелью.
Яна Рудковская опубликовала в социальных сетях серию снимков комнат своего шикарного жилища. Звезда уточнила, что столь изысканно обставлен её гостевой дом, который она редко показывает подписчикам.
"В этом доме собрана коллекция мебели и искусства, которые мы с Евгением (Плющенко, муж продюсера — Прим. ред.) собирали более 15 лет. Большинство предметов искусства — это русская: мебель, живопись, бронза", — написала под снимками Яна.
Продюсер рассказала, что они приобретали предметы интерьера на аукционах Запада. Она гордится тем, что вернула ценные вещи в Россию.
Рудковская отметила, что намерена организовать выставку, на которой представит предметы, посвященную династии Романовых.
Ранее продюсер устроила семейную фотосессию в собственном саду с корзинами яблок и груш.
