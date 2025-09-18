Несчастье в семье Регины Тодоренко: почему отец телеведущей оказался в реанимации

Шоу-бизнес

Отцу блогера и телеведущей Регины Тодоренко понадобилась срочная медицинская помощь после отдыха на рыбалке.

Фото: Инстаграм Регины Тодоренко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Регина Тодоренко

Ловля рыбы закончилась для папы телеведущей печально. Мужчина попал в реанимацию.

"С рыбалки прямиком туда, с дыркой в лёгком и бонусом в виде двух сломанных ребер", — цитирует слова беременной супруги певца Влада Топалова Telegram-канал "Немалахов".

Что именно произошло с мужчиной не уточняется.

Тодоренко рассказала, что её беременная подруга также оказалась в реанимации, поэтому ей приходится переживать сразу за двух людей, которых она любит.

Отец звезды ТВ Пётр Тодоренко по профессии экономист. Мужчина увлекается музыкой, со своим музыкальным коллективом он выступал на свадьбах. Мама Регины Ирина — программист.