Макс и Алла в миниатюре: Галкин* показал сына и дочь в день рождения детей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* опубликовал свежие фотографии сына Гарри и дочки Лизы в честь дня рождения двойняшек от Аллы Пугачёвой.

Фото: Инстаграм Максима Галкина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гарри Галкин и Лиза Галкина

Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фотографии своих наследников. На фото Гарри и Лиза запечатлены, как совсем ещё малышами, так и уже подростками.

"12", — кратко подписал снимки юморист, сопроводив свой пост смайликом в виде красного сердечка.

Публикация артиста вызывала самый живой отклик аудитории.

"Макс и Алла в миниатюре": "Галчата-пугачата любимые"; "Классные, чудесные, милые", — писали фолловеры под постом артиста.

Ранее сообщалось, что Галкин сводил Аллу Пугачеву в необычный ресторан в Латвии.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом