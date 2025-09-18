Макс и Алла в миниатюре: Галкин* показал сына и дочь в день рождения детей

Шоумен Максим Галкин* опубликовал свежие фотографии сына Гарри и дочки Лизы в честь дня рождения двойняшек от Аллы Пугачёвой.
Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фотографии своих наследников. На фото Гарри и Лиза запечатлены, как совсем ещё малышами, так и уже подростками.
"12", — кратко подписал снимки юморист, сопроводив свой пост смайликом в виде красного сердечка.
Публикация артиста вызывала самый живой отклик аудитории.
"Макс и Алла в миниатюре":
"Галчата-пугачата любимые";
"Классные, чудесные, милые", — писали фолловеры под постом артиста.
Ранее сообщалось, что Галкин сводил Аллу Пугачеву в необычный ресторан в Латвии.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
