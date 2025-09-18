Будущее российской сцены: певице Татьяне Куртуковой хотят присвоить престижное звание

Шоу-бизнес

Исполнительница популярного хита "Матушка-Земля" Татьяна Куртукова может получить одно из самых престижных званий в отечественной культуре.

Фото: commons.wikimedia.org by LeoAlexF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Татьяна Куртукова

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов, передаёт News.ru.

"Считаю, что певица Татьяна Куртукова достойна звания заслуженной артистки Российской Федерации. Я с удовольствием подпишу соответствующее обращение", — заявил парламентарий.

Свинцов напомнил, что уже имеет опыт подобных инициатив: ранее он направлял письмо в Минкультуры с предложением присвоить звание народной артистки певице Валерии.

По словам депутата, теперь он готов поддержать и Куртукову, оформив официальное ходатайство.