Будущее российской сцены: певице Татьяне Куртуковой хотят присвоить престижное звание

Исполнительница популярного хита "Матушка-Земля" Татьяна Куртукова может получить одно из самых престижных званий в отечественной культуре.
С такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов, передаёт News.ru.
"Считаю, что певица Татьяна Куртукова достойна звания заслуженной артистки Российской Федерации. Я с удовольствием подпишу соответствующее обращение", — заявил парламентарий.
Свинцов напомнил, что уже имеет опыт подобных инициатив: ранее он направлял письмо в Минкультуры с предложением присвоить звание народной артистки певице Валерии.
По словам депутата, теперь он готов поддержать и Куртукову, оформив официальное ходатайство.
