Стиль первой леди как дипломатия: что скрывает эффектная шляпа Мелании Трамп

1:29
Шоу-бизнес

Во время визита президента США Дональда Трампа в Великобританию шляпа его супруги Мелании вновь стала предметом обсуждения. Журналисты выяснили, какой тайный смысл скрывался за её выбором.

Первая леди США Мелания Трамп
Фото: Инстаграм королевской семьи by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Первая леди США Мелания Трамп

Как передает телеканал BBC, недавно первая леди США прибыла в замок Уиндзор, надев широкую фиолетовую шляпу, практически скрывающую лицо, и элегантный темно-серый костюм.

Выбор Мелании напомнил людям о той эффектной шляпе, в которой она появилась на инаугурации своего мужа в январе 2025 года. Тогда Дональд не смог с первого раза поцеловать супругу из-за широких полей изделия.

По словам стилиста знаменитостей и сотрудника журнала Vogue Мариан Куэй, Мелания предстала в такой шляпе не случайно. Этим она намекала на желание привлечь взгляды публики исключительно к президенту и его программе. 

Ещё одним важным моментом является совпадение цвета шляпы с цветом воротника рубашки Трампа. По мнению Куэй, это чёткий сигнал поддержки своему мужу и его политике во время государственного визита в Великобританию.

Ранее Мелания Трамп раскрыла, какую еду она не переносит на дух.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
