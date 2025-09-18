Кто из звёзд представит Россию на Интервидении в 2026 году? Глызин назвал своего фаворита

Начались обсуждения кандидатур для участия в международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2026". В связи с этим певец Алексей Глызин поделился соображениями о том, кто мог бы представить Россию.
Глызин рекомендовал рассмотреть кандидатуру народной артистки РФ Ларисы Долиной. Исполнитель хита "Поздний вечер в Сорренто" уверен, что равной ей на международном конкурсе не будет.
"Лариса Александровна в самом соку. Прямо девушка на выданье. Уважаемый человек с уникальным голосом. Поёт в разных стилях, снимается в кино", — цитирует слова артиста "Абзац".
Лариса Долина уже 50 лет радует публику вокальным талантом. Она организовала масштабный сольный концерт "В кругу друзей" в честь своего юбилея. Певица исполнила 49 своих лучших песен.
Напомним, 20 сентября в столице РФ пройдёт "Интервидение". В этом году нашу страну будет представлять певец Шаман.
Ранее сообщалось, что после громкого успеха Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой сердца зумеров постепенно завоевывает Глызин.
