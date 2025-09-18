Секретная свадьба Киану Ривза: узнайте, кто его новоявленная жена

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:01
Шоу-бизнес

Актёр Киану Ривз сочетался узами брака, вдали от глаз папарацци и поклонников. Кто стал избранницей кумира женщин?

Актёр Киану Ривз
Фото: Фан-аккаунт Киану Ривза ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Киану Ривз

Киану Ривз тайно взял в жёны Александру Грант. По данным RadarOnline, 61-летний звезда Голливуда и 52-летняя художница поженились во время европейского путешествия в начале лета этого года.

"Это было очень интимно и очень сдержанно. Они говорили об этом годами, но в итоге захотели чего-то, что было бы только для них", — пишет источник, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

Ривз очень оберегает свою личную жизнь от внимания публики. Новоиспечённая супруга актёра помогла ему справиться с утратой возлюбленной, которая скончалась в 2001 году.

Фанаты восхищаются Киану за то, что он не выбрал себе в жёны 20-летнюю девушку, как принято в его кругах, а женился на взрослой женщине, которая его понимает.

Уточнения

Киа́ну Чарльз Ривз (англ. Keanu Charles Reeves, [kiˈɑːnuː]; род. 2 сентября 1964, Бейрут, Ливан) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
