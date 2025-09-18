Секретная свадьба Киану Ривза: узнайте, кто его новоявленная жена

Актёр Киану Ривз сочетался узами брака, вдали от глаз папарацци и поклонников. Кто стал избранницей кумира женщин?
Киану Ривз тайно взял в жёны Александру Грант. По данным RadarOnline, 61-летний звезда Голливуда и 52-летняя художница поженились во время европейского путешествия в начале лета этого года.
"Это было очень интимно и очень сдержанно. Они говорили об этом годами, но в итоге захотели чего-то, что было бы только для них", — пишет источник, ссылаясь на инсайдерскую информацию.
Ривз очень оберегает свою личную жизнь от внимания публики. Новоиспечённая супруга актёра помогла ему справиться с утратой возлюбленной, которая скончалась в 2001 году.
Фанаты восхищаются Киану за то, что он не выбрал себе в жёны 20-летнюю девушку, как принято в его кругах, а женился на взрослой женщине, которая его понимает.
Уточнения
Киа́ну Чарльз Ривз (англ. Keanu Charles Reeves, [kiˈɑːnuː]; род. 2 сентября 1964, Бейрут, Ливан) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист).
