Томаты-мутанты: Гарик Харламов показал необычные сорта помидоров из своего огорода

Звезда Comedy Club Гарик Харламов удивился странным помидорам и попросил подписчиков идентифицировать его аномальный урожай.

Помидоры

Гарик Харламов положил на свою тарелку необычные помидоры, выращенные в его огороде. Насторожили комика цвет и форма овощей.

"Продолжаю свой кулинарный блог, точнее изыски", — сказал юморист, начав резать помидоры под камерой.

Харламов самостоятельно придумал названия томатам.

"Сгоревший, недозрелый и мутант", — так Гарик назвал помидоры.

Комик отметил, что рискнёт попробовать на вкус помидоры, а о том, съедобные ли они или нет, его поклонники узнают, если он появится в очередном выпуске шоу Comedy Club.

Подписчики постарались помочь Гарику. Среди их версий сортов помидоров были: "чёрный принц", "бычье сердце", "голубая леди", "кумато" и "мадрид".

