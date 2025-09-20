Томаты-мутанты: Гарик Харламов показал необычные сорта помидоров из своего огорода

Звезда Comedy Club Гарик Харламов удивился странным помидорам и попросил подписчиков идентифицировать его аномальный урожай.
Гарик Харламов положил на свою тарелку необычные помидоры, выращенные в его огороде. Насторожили комика цвет и форма овощей.
"Продолжаю свой кулинарный блог, точнее изыски", — сказал юморист, начав резать помидоры под камерой.
Харламов самостоятельно придумал названия томатам.
"Сгоревший, недозрелый и мутант", — так Гарик назвал помидоры.
Комик отметил, что рискнёт попробовать на вкус помидоры, а о том, съедобные ли они или нет, его поклонники узнают, если он появится в очередном выпуске шоу Comedy Club.
Подписчики постарались помочь Гарику. Среди их версий сортов помидоров были: "чёрный принц", "бычье сердце", "голубая леди", "кумато" и "мадрид".
