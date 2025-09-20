Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Цвет страсти и власти вновь выходит на подиум — Милан доказал, что красный умеет быть изысканным
5 секунд и вы в опасности: как отельные чайники могут испортить ваш отдых
Простуда и горячий чай: привычка, которая оборачивается ожогом
Испанская закуска по-русски: картофельные чуррос с сыром и чесноком удивят вкусом
Сильные падают, слабые побеждают: единоборства, где возраст не имеет значения
Авто за 3 миллиона превращается в тыкву: подержанные китайцы шокируют падением стоимости за год
Всего один градус в спальне решает, выспитесь ли вы: проверьте свой
Брунейский McLaren: когда ремонт за $500 тысяч увеличивает цену в сотни раз

Томаты-мутанты: Гарик Харламов показал необычные сорта помидоров из своего огорода

1:04
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Гарик Харламов удивился странным помидорам и попросил подписчиков идентифицировать его аномальный урожай.

Помидоры
Фото: Инстаграм Гарика Харламова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помидоры

Гарик Харламов положил на свою тарелку необычные помидоры, выращенные в его огороде. Насторожили комика цвет и форма овощей.

"Продолжаю свой кулинарный блог, точнее изыски", — сказал юморист, начав резать помидоры под камерой.

Харламов самостоятельно придумал названия томатам.

"Сгоревший, недозрелый и мутант", — так Гарик назвал помидоры.

Комик отметил, что рискнёт попробовать на вкус помидоры, а о том, съедобные ли они или нет, его поклонники узнают, если он появится в очередном выпуске шоу Comedy Club.

Подписчики постарались помочь Гарику. Среди их версий сортов помидоров были: "чёрный принц", "бычье сердце", "голубая леди", "кумато" и "мадрид".

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Последний шанс для ООН: КНДР дала ультиматум мировому порядку
Мир. Новости мира
Последний шанс для ООН: КНДР дала ультиматум мировому порядку
Молчаливая депрессия питомца: как уютная квартира превращается для кошки в настоящую тюрьму
Домашние животные
Молчаливая депрессия питомца: как уютная квартира превращается для кошки в настоящую тюрьму
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Последние материалы
Томаты-мутанты: Гарик Харламов показал необычные сорта помидоров из своего огорода
Испанская закуска по-русски: картофельные чуррос с сыром и чесноком удивят вкусом
Сильные падают, слабые побеждают: единоборства, где возраст не имеет значения
Авто за 3 миллиона превращается в тыкву: подержанные китайцы шокируют падением стоимости за год
Всего один градус в спальне решает, выспитесь ли вы: проверьте свой
Брунейский McLaren: когда ремонт за $500 тысяч увеличивает цену в сотни раз
Чем проще, тем вкуснее: королевский рецепт грибного супа, который невозможно испортить
Она не лает, не мурлычет, но считывает улыбку: звание лучшего друга человека теперь оспаривают козы
Из сундука в тренды: забытая вещь из прошлого ворвалась в 2025-й и перевернула модные правила
Эхо Вселенной: ученые зафиксировали самое четкое слияние черных дыр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.