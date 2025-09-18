Возвращение Виктории Бони: как липкие следы дочери испортили её отдых в Монако

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня вынуждена устроить в своём доме в Монако генеральную уборку из-за неряшливости дочери Анджелины.

Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Виктория Боня

Виктория Боня не была дома в Монако несколько дней, а когда она вернулась, то увидела дома печальную картину. Особенно раздосадовало модель то, что повсюду по дому было разлито что-то липкое.

"На 6 дней я уехала из дома, и всё нужно генералить", — пожаловалась звезда телестройки подписчикам.

Она отметила, что дочь Анджелина заверяла её, что дома её ждёт полный порядок. Боня показала некую женщину, занимающуюся уборкой в её доме. Она объяснила, что пригласила к себе подругу, чтобы та помогла ей привести жильё в подобающий вид.

Ранее Виктория Боня призналась, что покорение Эвереста странным образом отразилось на её менструальном цикле. Модель заметила аномалии в своём женском цикле.