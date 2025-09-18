Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пророчество Аллы Пугачёвой в 2027 году: Михаил Шац* призвал верить Примадонне
Этот торт тает во рту и не вредит фигуре: ПП-версия знаменитого "Птичьего молока"
Снижение налогов в Индии: как это повлияет на кошельки граждан и экономику страны
Главные убийцы Австралии не акулы и змеи: новый рейтинг ошеломил даже местных жителей
Болезни наступают раньше срока: как изменился сезон простуд
900 лет тишины перед бурей: почему Эльбрус может ударить сильнее Невадо-дель-Руиса
Моуринью в шаге от возвращения в Лигу чемпионов: переговоры с Бенфикой на финальной стадии
Когда дождь за окном, спасает не плед, а тарелка: еда, которая работает лучше антидепрессантов
От Японии до Йеллоустоуна: где горячие источники дарят радость, а где забирают жизни

Возвращение Виктории Бони: как липкие следы дочери испортили её отдых в Монако

1:00
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня вынуждена устроить в своём доме в Монако генеральную уборку из-за неряшливости дочери Анджелины.

Модель Виктория Боня
Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Виктория Боня

Виктория Боня не была дома в Монако несколько дней, а когда она вернулась, то увидела дома печальную картину. Особенно раздосадовало модель то, что повсюду по дому было разлито что-то липкое.

"На 6 дней я уехала из дома, и всё нужно генералить", — пожаловалась звезда телестройки подписчикам.

Она отметила, что дочь Анджелина заверяла её, что дома её ждёт полный порядок. Боня показала некую женщину, занимающуюся уборкой в её доме. Она объяснила, что пригласила к себе подругу, чтобы та помогла ей привести жильё в подобающий вид.

Ранее Виктория Боня призналась, что покорение Эвереста странным образом отразилось на её менструальном цикле. Модель заметила аномалии в своём женском цикле.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют

Почему собаки лают на одних людей чаще, чем на других? Узнайте, как запахи, поведение и эмоции влияют на реакцию питомцев.

Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Возвращение Виктории Бони: как липкие следы дочери испортили её отдых в Монако
Сняли правильно — едите до марта: яблоки сохранятся до весны только у тех, кто знает эти правила
Любовь прошла, ипотека осталась: вот почему развод не освобождает от совместного быта
Штраф приходит даже примерным водителям: камера находит ошибку там, где её не видно
Рыбакам в Индии улыбнулась удача : 50 редких горбылей принесли почти полмиллиона
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Электромобили BMW: революция начинается здесь – держитесь крепче
Когда на готовку есть всего 15 минут: этот рулет из лаваша накормит всю семью и не отнимет сил
Отказалась от риса и картошки: это зерно сделало меня моложе на 10 лет
Лига чемпионов сошла с ума: сенсации, драмы и шокирующие развязки первого тура
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.