Пророчество Аллы Пугачёвой в 2027 году: Михаил Шац* призвал верить Примадонне

Телеведущий Михаил Шац* уверен, что пророчество Аллы Пугачёвой должно сбыться. Какую дату назвала Примадонна?
Михаил Шац* объяснил, что не желает ввязываться в повсеместный анализ интервью Аллы Пугачёвой. Он объяснил, что с удовольствием провёл время за слушанием речей народной артистки СССР.
Шац обратил внимание на пророчество маститой певицы.
"Алла Борисовна упомянула, что в 2027 году она прямо чувствует: что-то важное случится. Многие, уверен, подумали примерно об одном и том же", — написал телеведущий в социальных сетях.
Вспомнил Михаил, как ему уже однажды довелось убедиться в подлинности предсказаний. Он поведал, что 27 октября 2022 года ему предрекли важное событие. Шац отметил, что пророчество его сбылось. В этот день для него действительно произошло нечто важное.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
