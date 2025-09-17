Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Звезда рэпа Карди Би ждёт малыша спустя год после родов: кто отец ребёнка

1:01
Шоу-бизнес

Карди Би повышает демографию США — рэп-исполнительница сообщила, что в четвёртый раз готовится стать мамой.

Певица Карди Би
Фото: Фан-аккаунт Карди Би ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Карди Би

Карди Би призналась поклонникам, что ждёт ребёнка от своего нового возлюбленного, игрока в регби Стеффлона Диггза. Осенью 2024 года она родила наследницу от рэпера Оффсета. У неё есть два старших ребёнка.

"Я взволнована, счастлива, чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии. Роды ожидаются в феврале", — сообщила исполнительница хита "Up".

Рэперша призвала своих фанатов купить её альбом,
чтобы она могла позволить купить малышу всё необходимое, в том числе и памперсы.

Она объяснила, что изначально не собиралась скрывать новость о своём интересном положении.

Ранее беременная Агата Муцениеце рассказала, что во время её свадьбы с Петром Дрангой получила благословение от природы, увидев на небе красивое природное явление.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
