Звезда рэпа Карди Би ждёт малыша спустя год после родов: кто отец ребёнка

Карди Би повышает демографию США — рэп-исполнительница сообщила, что в четвёртый раз готовится стать мамой.

Фото: Фан-аккаунт Карди Би ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Карди Би

Карди Би призналась поклонникам, что ждёт ребёнка от своего нового возлюбленного, игрока в регби Стеффлона Диггза. Осенью 2024 года она родила наследницу от рэпера Оффсета. У неё есть два старших ребёнка.

"Я взволнована, счастлива, чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии. Роды ожидаются в феврале", — сообщила исполнительница хита "Up".

Рэперша призвала своих фанатов купить её альбом,

чтобы она могла позволить купить малышу всё необходимое, в том числе и памперсы.

Она объяснила, что изначально не собиралась скрывать новость о своём интересном положении.

