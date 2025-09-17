Звезда рэпа Карди Би ждёт малыша спустя год после родов: кто отец ребёнка

Карди Би повышает демографию США — рэп-исполнительница сообщила, что в четвёртый раз готовится стать мамой.
Карди Би призналась поклонникам, что ждёт ребёнка от своего нового возлюбленного, игрока в регби Стеффлона Диггза. Осенью 2024 года она родила наследницу от рэпера Оффсета. У неё есть два старших ребёнка.
"Я взволнована, счастлива, чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии. Роды ожидаются в феврале", — сообщила исполнительница хита "Up".
Рэперша призвала своих фанатов купить её альбом,
чтобы она могла позволить купить малышу всё необходимое, в том числе и памперсы.
Она объяснила, что изначально не собиралась скрывать новость о своём интересном положении.
