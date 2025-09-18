Загадочный поступок певца: зачем Андрей Григорьев-Аполлонов выпрыгнул в окно

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов напугал поклонников, шагнув в окно.
Андрей Григорьев-Аполлонов оценил комфорт своей гримёрки.
"На Мосфильме есть очень удобная гримёрная. Вот здесь мне сделали небольшой грим, и я такой раз — девчонки, я пойду", — сказал певец.
После этих слов артист открыл окно и шагнул на улицу. К счастью, высота под окном была минимальной. Уровень улицы был существенно выше, чем пол в полуподвальном помещении.
Поклонники оценили прыть музыканта.
"55 лет Андрюшке";
"Шустрик Андрюша. Убегает от нас девчонок, но от нас даже в окно не убежишь", — писали фолловеры.
Екатерину Стриженову тоже впечатлили трюки солиста "Иванушек".
"Вернись, я всё прощу", — написала телеведущая под кадрами.
Ранее Андрей Григорьев-Аполлонов вспомнил о покойном коллеге Игоре Сорине и его загадочной смерти.
