Загадочный поступок певца: зачем Андрей Григорьев-Аполлонов выпрыгнул в окно

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов напугал поклонников, шагнув в окно.

Фото: Инстаграм Андрея Григорьева-Апполонова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Андрей Григорьев-Апполонов

Андрей Григорьев-Аполлонов оценил комфорт своей гримёрки.

"На Мосфильме есть очень удобная гримёрная. Вот здесь мне сделали небольшой грим, и я такой раз — девчонки, я пойду", — сказал певец.

После этих слов артист открыл окно и шагнул на улицу. К счастью, высота под окном была минимальной. Уровень улицы был существенно выше, чем пол в полуподвальном помещении.

Поклонники оценили прыть музыканта.

"55 лет Андрюшке"; "Шустрик Андрюша. Убегает от нас девчонок, но от нас даже в окно не убежишь", — писали фолловеры.

Екатерину Стриженову тоже впечатлили трюки солиста "Иванушек".

"Вернись, я всё прощу", — написала телеведущая под кадрами.

Ранее Андрей Григорьев-Аполлонов вспомнил о покойном коллеге Игоре Сорине и его загадочной смерти.