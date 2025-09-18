Необычные детали памятника Янису Тимме: что значит символика на мраморе

Родственники Яниса Тиммы рассказали, какое решение было принято по поводу урны с прахом баскетболиста.
В социальных сетях представители семьи Яниса Тиммы рассказали, что осенью этого года урна с прахом Яниса будет предана земле в Латгалии, где организовано место памяти спортсмена.
Именно там установлен мраморный памятник, который по размерам соответствует росту Яниса — 2,03 метра.
"На нем изображены: баскетбольный мяч со звездами и крыльями — символ, который был вытатуирован на его теле; его игровой номер 6; символический мяч с буквой J в центре — на месте захоронения урны", — гласит пояснение.
Родные баскетболиста желают, чтобы траурная церемония прошла без излишнего внимания посторонних лиц, так как они хотят организовать "личный момент памяти".
Ранее сообщалось, какое отношение имеет к памятнику Янису Тимме певица Анна Седокова.
Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.