Необычные детали памятника Янису Тимме: что значит символика на мраморе

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Родственники Яниса Тиммы рассказали, какое решение было принято по поводу урны с прахом баскетболиста.

Фото: Инстаграм адвоката Маргариты Гавриловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Памятник Янису Тимме

В социальных сетях представители семьи Яниса Тиммы рассказали, что осенью этого года урна с прахом Яниса будет предана земле в Латгалии, где организовано место памяти спортсмена.

Именно там установлен мраморный памятник, который по размерам соответствует росту Яниса — 2,03 метра.

"На нем изображены: баскетбольный мяч со звездами и крыльями — символ, который был вытатуирован на его теле; его игровой номер 6; символический мяч с буквой J в центре — на месте захоронения урны", — гласит пояснение.

Родные баскетболиста желают, чтобы траурная церемония прошла без излишнего внимания посторонних лиц, так как они хотят организовать "личный момент памяти".

Ранее сообщалось, какое отношение имеет к памятнику Янису Тимме певица Анна Седокова.