Семейные разборки: почему дочь и мать заблокировали Анастасию Волочкову

Мать и дочь Анастасии Волочковой отказываются общаться с балериной. Что стало причиной семейного конфликта?
Волочкова объяснила, что не готова обсуждать близких родственников в интервью. Она, однако, призналась, что и родительница, и наследница заблокировали её.
Анастасия припомнила, что организовала дочери Ариадне Волочковой незабываемое свадебное торжество, однако благодарностью ей было прекращение общения.
Звезда балета заявила, что в ответ "послала" маму и дочку.
"Добрые люди, я никому ничего не должна. Вы мне звоните, только когда вам нужны деньги"", — поделилась своей болью Волочкова в интервью Вере Ганеевой.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала, каким должен быть гроб на её похоронах. При этом 49-летняя балерина планирует прожить ещё долгие годы.
