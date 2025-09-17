Семейные разборки: почему дочь и мать заблокировали Анастасию Волочкову

Мать и дочь Анастасии Волочковой отказываются общаться с балериной. Что стало причиной семейного конфликта?

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Балерина Анастасия Волочкова

Волочкова объяснила, что не готова обсуждать близких родственников в интервью. Она, однако, призналась, что и родительница, и наследница заблокировали её.

Анастасия припомнила, что организовала дочери Ариадне Волочковой незабываемое свадебное торжество, однако благодарностью ей было прекращение общения.

Звезда балета заявила, что в ответ "послала" маму и дочку.

"Добрые люди, я никому ничего не должна. Вы мне звоните, только когда вам нужны деньги"", — поделилась своей болью Волочкова в интервью Вере Ганеевой.

