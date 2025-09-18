Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В пустыне Гоби обнаружен динозавр с уникальной особенностью: такого ещё не видели
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Вылейте колу в унитаз: то, что произойдёт через 8 часов, шокирует
Сердце замирает без предупреждения: но организм заранее подаёт странные сигналы
Афины против: ЕС не смог согласовать запрет виз для россиян из-за позиции Греции
Этот салат перевернёт ваше представление о ПП: готовится просто из яиц и картофеля, а вкус — ресторанный
От 6 литров на сотню до кресел с массажем: минивэны, которые экономят и балуют
Мини-участок, максимальный эффект: секреты, которые создают простор на ладони
Малыш спит — тело меняется: всего 30 минут в день, и ты снова чувствуешь себя собой

Шнура не запретить, но есть другой выход: депутат знает, как спасти детей от песен с матом

1:58
Шоу-бизнес

Депутат Государственной Думы и глава комитета по защите семьи, материнства и детства Нина Останина выразила обеспокоенность тем, что Министерство культуры не предпринимает должных мер для ограничения использования нецензурной лексики в публичном пространстве, особенно на концертах.

Зрительный зал и сцена
Фото: unsplash.com by Chaz McGregor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зрительный зал и сцена

Парламентарий ранее высказывалась по поводу группы "Сектор Газа", подчеркнув, что запрещать следует не творчество коллектива в целом, а лишь те песни, которые содержат обсценную лексику. Останина призналась, что музыка "Сектора Газа" была частью молодости многих, и она сама испытывает тёплые чувства к некоторым композициям группы, например, к романтической песне "Твой звонок".

Тем не менее депутат отметила, что современные исполнители, особенно рэперы, зачастую игнорируют действующие законы. По её словам, люди обращаются к депутатам с вопросами о том, как реагировать на подобные ситуации, когда подростки посещают концерты, минуя родительский контроль.

Останина сообщила, что обращения к Министерству просвещения и Министерству культуры не принесли результата. Ведомства, по её словам, перекладывают ответственность на местные органы власти и полицию, демонстрируя, по мнению депутата, нежелание брать на себя обязательства.

В связи с этим Нина Останина предлагает ввести систему маркировки для песен, содержащих нецензурную лексику, при их размещении на музыкальных платформах.

"Хотя иногда послушаешь Шнура и понимаешь, тут без мата не обойтись. Поэтому необходима маркировка и контроль со стороны родительского сообщества. Иного мы пока не найдём, потому что некоторые органы власти, как Минкульт, не исполняют своих прямых полномочий и говорят, что это не их дело", — заключила глава комитета в беседе с порталом "Страсти".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Авто
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Последние материалы
Этот салат перевернёт ваше представление о ПП: готовится просто из яиц и картофеля, а вкус — ресторанный
Шнура не запретить, но есть другой выход: депутат знает, как спасти детей от песен с матом
От 6 литров на сотню до кресел с массажем: минивэны, которые экономят и балуют
Мини-участок, максимальный эффект: секреты, которые создают простор на ладони
Малыш спит — тело меняется: всего 30 минут в день, и ты снова чувствуешь себя собой
Металл, перья и атлас: вечерняя мода готовит сюрпризы в новом сезоне
Снижение веса без диет: зелёный чай работает даже при калорийной пище — парадокс стройности
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Осеннее обострение: на сколько подорожают квартиры
Опасные предметы в вашем доме: вот от чего нужно избавиться уже сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.