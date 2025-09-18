Шнура не запретить, но есть другой выход: депутат знает, как спасти детей от песен с матом

Депутат Государственной Думы и глава комитета по защите семьи, материнства и детства Нина Останина выразила обеспокоенность тем, что Министерство культуры не предпринимает должных мер для ограничения использования нецензурной лексики в публичном пространстве, особенно на концертах.
Парламентарий ранее высказывалась по поводу группы "Сектор Газа", подчеркнув, что запрещать следует не творчество коллектива в целом, а лишь те песни, которые содержат обсценную лексику. Останина призналась, что музыка "Сектора Газа" была частью молодости многих, и она сама испытывает тёплые чувства к некоторым композициям группы, например, к романтической песне "Твой звонок".
Тем не менее депутат отметила, что современные исполнители, особенно рэперы, зачастую игнорируют действующие законы. По её словам, люди обращаются к депутатам с вопросами о том, как реагировать на подобные ситуации, когда подростки посещают концерты, минуя родительский контроль.
Останина сообщила, что обращения к Министерству просвещения и Министерству культуры не принесли результата. Ведомства, по её словам, перекладывают ответственность на местные органы власти и полицию, демонстрируя, по мнению депутата, нежелание брать на себя обязательства.
В связи с этим Нина Останина предлагает ввести систему маркировки для песен, содержащих нецензурную лексику, при их размещении на музыкальных платформах.
"Хотя иногда послушаешь Шнура и понимаешь, тут без мата не обойтись. Поэтому необходима маркировка и контроль со стороны родительского сообщества. Иного мы пока не найдём, потому что некоторые органы власти, как Минкульт, не исполняют своих прямых полномочий и говорят, что это не их дело", — заключила глава комитета в беседе с порталом "Страсти".
