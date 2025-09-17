Инсульт на концерте: как Лолита Милявская стала героем в чрезвычайной ситуации

Певица Лолита Милявская с гордостью сообщила, что её предусмотрительность помогла спасти зрительницу на её выступлении.
Лолита Милявская рассказала, что во время её выступления женщине стало плохо. У зрительницы внезапно случился инсульт.
К счастью, ей удалось оперативно оказать медицинскую помощь, что в случае с инсультом крайне важно.
Звезда отметила, что именно она настояла на том, чтобы медики дежурили на концерте. Этот пункт прописан в её райдере.
Милявская считает, что следует на законодательном уровне предписать присутствие скорой помощи на массовых мероприятиях, в том числе и на музыкальных концертах.
"Скорая может понадобиться не только артистам, а в первую очередь зрителям", — высказала свою точку зрения певица.
Ранее Лолита Милявская объяснила своё исчезновение с экранов телевидения.
