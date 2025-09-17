Инсульт на концерте: как Лолита Милявская стала героем в чрезвычайной ситуации

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская с гордостью сообщила, что её предусмотрительность помогла спасти зрительницу на её выступлении.

Фото: commons.wikimedia.org by Dickelbers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скорая помощь

Лолита Милявская рассказала, что во время её выступления женщине стало плохо. У зрительницы внезапно случился инсульт.

К счастью, ей удалось оперативно оказать медицинскую помощь, что в случае с инсультом крайне важно.

Звезда отметила, что именно она настояла на том, чтобы медики дежурили на концерте. Этот пункт прописан в её райдере.

Милявская считает, что следует на законодательном уровне предписать присутствие скорой помощи на массовых мероприятиях, в том числе и на музыкальных концертах.

"Скорая может понадобиться не только артистам, а в первую очередь зрителям", — высказала свою точку зрения певица.

Ранее Лолита Милявская объяснила своё исчезновение с экранов телевидения.